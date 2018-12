Beatrice Valli in abito da sposa è una favola: la reazione di Marco

Beatrice Valli in abito da sposa. L’influencer è una favola: “Mi ha fatto senso”. La reazione di Marco Fantini

Beatrice Valli si presenta in abito da sposa ed è una favola. Intanto Marco Fantini si fa prendere un poco dall’ansia. A proposito, quando convoleranno a nozze i due piccioncini? Andiamo con ordine. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato una foto su Instagram in cui è apparsa con indosso un magnifico abito nuziale. No, non è quello che vestirà quando salirà all’altare con Fantini (la Valli lo ha indossato per un evento). Tuttavia è servito come anticamera di quel che a breve dovrebbe succedere. Un grande emozione per Bea, che non ha tardato a descriverla: “Si, ha fatto senso anche a me indossare finalmente l’abito bianco (per una sera)!

Che emozione però”.

“Amore, basta vestirti da sposa. Mi fai venire l’ansia”. Fantini sorride, ma la data di matrimonio è un rebus

E Marco? Come ha reagito nel vedere la sua compagna con l’abito nuziale? “Amore, basta vestirti da sposa. Mi fai venire l’ansia”, ha commentato tra il serio e il faceto, in un clima scanzonato che ha spinto molti follower a incitarlo simpaticamente: “Sbrigarsi!”. Insomma, le nozze sono reclamate a gran voce, ma quando si svolgeranno? C’è già una data? Il rito nuziale ci sarà (salvo stravolgimenti sentimentali non auspicabili). Resta da capire quando. La data precisa al momento non c’è, nonostante si sia creato un giallo qualche settimana fa sulla questione. Ad alimentarlo un piccolo ‘scherzo’dell’ex tronista che, rispondendo alle domande dei suoi follower, ha snocciolato un 29 giugno 2019. Peccato che…

Fantini e Beatrice Valli: le nozze si faranno, ma quando?

Peccato che Beatrice non sapesse nulla e interveniva poco dopo, sempre via social e sempre in un clima goliardico e scanzonato, facendo sapere di non essere al corrente di alcuna data di matrimonio. Fantini burlone. Ciò che invece non è una burla sono proprio le nozze. La data esatta non c’è ma pare che ormai i due siano concordi nel salire all’altare molto presto. 2019 o 2020? Fantini, ascolta i fan: non attendere troppo!