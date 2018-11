Marco Fantini svela la data del matrimonio: Beatrice Valli risponde

Marco Fantini annuncia la data del matrimonio con Beatrice Valli

Circa qualche ora fa, l’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Fantini ha risposto alle classiche domande su Instagram. Nella maggior parte di queste, gli utenti social chiedevano quando e se avesse intenzione di sposare la sua Beatrice Valli. Se in un primo momento, Fantini ha risposto in maniera abbastanza vaga, successivamente, all’invito più specifico: “Marco esci la data del matrimonio!“, il ragazzo di Carpi ha risposto in modo netto e chiaro: “29 giugno 19“. Dunque, a quanto pare, le nozze tanto attese tra i due protagonisti di Uomini e Donne stanno per arrivare. Ma, sarà veritiera la risposta del bel modello? Non proprio, probabilmente. Ecco cosa ne pensa la stessa futura sposa che, sul suo profilo, ci tiene ad esporre la sua versione.

29 Giugno 2019 è veramente la data del matrimonio tra Beatrice e Marco?

Dal canto suo, anche Beatrice si espone su Instagram dicendo quel che pensa in merito alle rivelazioni del suo attuale fidanzato. Postando lo screen di Marco nel quale svela la data del matrimonio, Bea scrive: “Ma 2019? Da dove è uscito? Io non ho nemmeno ricevuto la proposta e tu hai già la data?”. Quindi, dalle ultime esternazioni della ragazza, si intuisce facilmente che la data sopracitata è semplicemente un’idea di Marco e che, dunque, non esiste ancora nulla di ufficiale. Né matrimonio, né tanto meno proposte. Anche se il tutto dovrebbe avvenire molto presto, almeno da quanto lascia trapelare l’ex tronista.

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno in progetto anche un altro figlio insieme

Nozze o no, Marco e Beatrice sono ugualmente felici di stare insieme. Dopo essere usciti dallo studio di Uomini e Donne , tra alti e bassi, i due ragazzi hanno creato una splendida famiglia. Dal loro amore, infatti, è nata la piccola Bianca che regala immensa gioia ai genitori. A proposito di famiglia, Marco si lascia sfuggire dei piccoli progetti futuri. Infatti, quando gli chiedono se ha intenzione di avere un altro figlio, non solo risponde di si ma, addirittura, dice di volerne tre. Almeno su questo, Beatrice sarà d’accordo?