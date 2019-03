Beatrice Valli dimessa dall’ospedale dopo le lacrime: a casa gran sorpresa

Beatrice Valli è stata dimessa dall’ospedale dopo le lacrime di ieri: ad attenderla a casa una gran sorpresa

Beatrice Valli torna a casa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, è stata dimessa dall’ospedale poche ore fa, dopo che era stata ricoverata negli scorsi giorni a causa di forti dolori al basso ventre (i problemi di salute si sono manifestati nella notte di sabato). Ad attenderla c’è stata una gran bella sorpresa: sulla vetrata della sua abitazione, con dei fogli di carta, è stata realizzata da parte dei suoi familiari la scritta ‘Bentornata, ti amiamo’. A testimoniare il piacevole rientro è stata la stessa Beatrice, che appena varcata la soglia di casa ha trovato sua figlia Bianca ad aspettarla sul divano. “Ciao amore”, le prime parole proferite dalla compagna di Marco Fantini, che soltanto nella giornata di ieri si era lasciata andare alle lacrime in ospedale.

Perché Beatrice Valli è stata ricoverata

“Mi state raccontando un sacco di vostre storie”, faceva sapere ieri Beatrice, collegandosi ai suoi profili social dall’ospedale. “Mi rendo conto che ci sono tante donne messe in questa situazione – proseguiva -. Che vengono ricoverate per problemi di utero, cisti, ovaie. Noi siamo forti e diamo l’esempio ai nostri figli”. E a proposito dei figli, non era riuscita a trattenere il pianto pensando ai suoi: “Non vedo i miei bimbi da due giorni, Bianca e Ale. Mi mancano, siamo forti per loro e per chi ci sta vicino”. Durante il ricovero l’influencer ha potuto contare sul sostegno di numerosi fan che le hanno spedito molti pensieri. In particolare, fiori: “Mi stanno arrivando un sacco di fiori, non me li posso portare via a casa tutti. Non posso caricare sul taxi 10 mazzi di fiori e ho deciso di lasciarli in una stanza. Grazie per avermi pensato”.

Ludovica Valli fa la voce grossa: fan troppo invadenti

Nelle scorse ore, via social, si è fatta sentire anche la sorella di Beatrice, Ludovica Valli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto la voce grossa con alcuni follower social che hanno ripetutamente e in modo assillante chiesto notizie sulla sorella. Un atteggiamento poco delicato e rispettoso a cui Ludovica ha posto rimedio con parole molto decise.