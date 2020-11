Beatrice Valli svela quando ci sarà il matrimonio con Marco Fantini

È tempo di fiori d’arancio per Marco Fantini e Beatrice Valli. La celebre coppia nata alla corte di Maria De Filippi è pronta per il grande passo. Un matrimonio a lungo atteso, soprattutto da parte della web influencer, che sta per diventare realtà. Come svelato da Beatrice su Instagram il grande giorno è fissato al prossimo settembre 2021. Coronavirus permettendo, ovviamente.

Marco e Beatrice di Uomini e Donne dovevano sposarsi già quest’anno, più precisamente lo scorso 27 settembre. Ma per via dell’emergenza Covid-19 le nozze sono state rinviate a data da destinarsi. Ad oggi non è chiaro se la data sia sempre quella: per il momento la Valli ha preferito non rivelare di più.

Beatrice Valli, in un ask su Instagram, si è limitata a dire che – se tutto andrà per il meglio con la pandemia – il matrimonio verrà organizzato per il prossimo settembre. Nell’attesa la 25enne e il compagno si stanno concentrando sui tre figli – Alessandro, Bianca e Azzurra – e l’imminente trasloco.

In questi giorni Beatrice e Marco si stanno trasferendo in un appartamento più grande, dove poter vivere in maniera più tranquilla e serena. Da tempo la coppia si è trasferita a Milano per via del lavoro. Sia la Valli sia Fantini sono attivi nel mondo della moda e dei social network.

In realtà i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno acquistato una casa in un esclusivo quartiere milanese ma non sarà pronta prima del 2022. Da qui la scelta di restare in affitto ma in un locale più grande e spazioso, a prova di famiglia numerosa.

Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta lo scorso maggio. Da una relazione di gioventù ha avuto Alessandro, detto affettuosamente Alle, mentre dal grande amore con Marco Fantini sono nate Bianca, che oggi ha tre anni, e Azzurra.

In futuro non è esclusa la possibilità di avere un quarto figlio: Beatrice e Marco non hanno mai nascosto la voglia di allargare ancora di più la famiglia, magari con un altro maschietto.