Beatrice di York è incinta del primo figlio: il commento della Regina

La principessa Beatrice è incinta del suo primo figlio con il marito Edoardo Mapelli Mozzi. Ad annunciarlo è Buckingham Palace, con un post su Instagram. La Famiglia Reale annuncia che arriverà presto un altro Royal Baby. Scendendo nel dettaglio, Beatrice di York dovrebbe partorire nel prossimo autunno. La Regina è stata informata della lieta notizia e, come si legge nell’annuncio, entrambe le famiglie sono felicissime. Dunque, Elisabetta II è contenta di accogliere nella Royal Family un altro bambino, come già si poteva immaginare.

La principessa 32enne ha sposato il promotore immobiliare presso la Cappella Reale al Royal Lodge Windsor, nel luglio dell’anno 2020. A causa delle restrizioni del Covid-19. alla cerimonia hanno preso parte solo gli amici e i familiari più stretti della coppia. All’appello non mancavano di certo la Regina e il defunto marito Filippo di Edimburgo. Il futuro Royal Baby rappresenta il primo figlio per Beatrice di York, mentre il suo consorte Edoardo ha già un bambino di cinque anni, Christopher, nato dalla sua precedente relazione con Dara.

Il piccolo sarà decimo in linea di successione al trono quando nascerà e questo significa che la sorella minore di Beatrice, la principessa Eugenia, uscirà dalla ‘top ten’. Al momento, secondo quanto riporta il portale HelloMegazine, è improbabile che il figlio di Beatrice di York e di Edoardo avrà un titolo reale, in quanto prenderà il suo grado dal padre. Il piccolo sarà il secondo nipote del Duca di York e della Duchessa Sara.

Intanto, la Regina accoglierà con felicità l’arrivo del suo dodicesimo pronipote. Elisabetta II è già bisnonna di Savannah, Isla Phillips, George, Charlotte, Louis, Mia, Lena, Lucas, Archie e August. L’undicesimo pronipote sarà accolto quando Meghan Markle darà alla luce la sua seconda figlia questa estate. Proprio in queste ultime ore si è parlato del caos che continua a regnare nella Royal Family, a causa delle dichiarazioni rilasciate dai Duchi di Sussex.

In particolare, sembra proprio che il Principe Carlo non abbia preso bene le affermazioni fatte dal figlio Harry sulla sua infanzia. La Corona è sempre più preoccupata, in quanto i due Duchi di Sussex potrebbero continuare a rilasciare dichiarazioni che vanno a colpire negativamente la Famiglia Reale.

Proprio per tale motivo, in questi ultimi giorni, il Principe Carlo pare aver fatto un nuovo affronto al figlio Harry, durante un video messaggio girato nel suo ufficio. Ora non resta che attendere per capire se ci saranno altri conflitti tra il Duca di Sussex e la sua famiglia.