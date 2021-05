Principe Carlo, altro affronto a Harry: c’è grande preoccupazione a corte

La Royal Family non sta vvivendo di certo un periodo sereno e le ultime dichiarazioni dei Duchi di Sussex complicano la situazione; ora il figlio della Regina compie un gesto che non passa inosservato nel Regno Unito

Nuovo affronto a Harry da parte del principe Carlo? Sembra che il futuro erede al trono abbia compiuto un nuovo gesto contro il figlio, che continua a rilasciare dichiarazioni contro la sua famiglia insieme con il sostegno della moglie Meghan Markle. Di questo ne è convinto il Daily Mail, che ha notato un dettaglio che non poteva passare inosservato. Il principe Carlo ha parlato attraverso un video messaggio, in cui è possibile notare una foto che lo ritrae solo in compagnia della Regina, di William e del piccolo George. In questa circostanza, ha parlato per il Giubileo del prossimo anno.

Durante la pandemia del Covid-19, il Principe di Galles si è fatto riprendere con una serie di foto di famiglia alle spalle, dove comparivano anche il Duca e la Duchessa di Sussex, con il piccolo Archie. In questo nuovo video messaggio, invece, appare con una sola foto incorniciata, che ritrae la linea di successione al trono. Si tratta di un dettaglio che per molti potrebbe risultare privo di significato. Ma bisogna tener conto del fatto che ogni gesto e dettaglio viene pensato alla perfezione dalla Corona.

Sapevano che l’assenza di Harry sarebbe stata notata dagli inglesi, visto che nei precedenti video messaggi il Principe Carlo ha sempre avuto alle sue spalle le foto di tutta la famiglia. Il tabloid inglese fa notare che il figlio della Regina potrebbe aver scelto appositamente di far comparire solo la linea di successione al trono, così da essere giustificato per l’assenza della foto con Harry. L’intervista di Harry e Meghan Markle con Oprah Winfrey ha indubbiamente destabilizzato l’intera Corona.

La questione legata alla Megxit aveva già sconvolto la famiglia Reale. Le dichiarazioni rilasciate in televisione dai Duchi di Sussex hanno aumentato lo scalpore e pare anche la delusione all’interno della Corona. Pare che coloro che lavorano per la Royal Family abbiano già espresso la loro esasperazione. Al Mirror una fonte ha fatto sapere che c’è grande preoccupazione date le recenti affermazioni fatte da Meghan e Harry nel corso dell’intervista televisiva.

Non c’è nulla che impedirebbe ai Duchi di Sussex di rilasciarne altre. Sembra che il Principe Carlo non abbia preso bene le recenti dichiarazioni di Harry. Scendendo nel dettaglio, quest’ultimo ha fatto sapere che suo padre e la Regina l’avevano deluso da bambino. Parlando con Dax Shepard, conduttore del podcast Armchair Expert, il Duca di Sussex ha spiegato che lui e Meghan si sono trasferiti negli Stati Uniti per “spezzare il ciclo” del “dolore genetico” che lui stesso ha provato crescendo.

A The Mail gli assistenti di Palazzo hanno rivelato che nella Royal Family c’è un “senso di sconcerto e tradimento”. Invece, fonti vicine a Harry hanno sottolineato che un Principe Carlo, nella biografia Dimbleby (da lui stesso autorizzata nel 1994), parlava della sua infanzia infelice.

Il futuro erede al trono commette un nuovo sgarro a Harry? Lo scorso 6 maggio, in occasione del compleanno di Archie, aveva già compiuto una mossa contro Meghan Markle.