Meghan, Archie compie 2 anni: sgarro velenosissimo di Carlo alla nuora

Continua la guerra fredda nella Royal Family: a testimoniarlo una volta di più è il gesto di Carlo che in mattinata ha ricordato il compleanno del nipote, il piccolo Archie (nato il 6 maggio 2019), figlio del Principe Harry e Meghan Markle. Quindi? Tutto normale? Non proprio, perché il primogenito della Regina, per omaggiare i due anni del piccino, ha scelto una fotografia singolare in cui si è notata una rumorosissima assenza: quella di Meghan.

Esatto: il Principe del Galles, dai suoi profili social ufficiali, ha fatto campeggiare uno scatto in bianco e nero, riferito al giorno del battesimo del nipote, in cui lo si vede al fianco di Harry e di Archie. Scatto che però, oibò, non contempla la Markle. Strano davvero (ma non troppo, visto i tempi che corrono a Buckingham Palace), che il compagno di Camilla si sia scordato di mettere una fotografia in cui ci fosse pure la mamma del piccino.

Naturalmente il dettaglio dell’assenza dell’ex star di Suits non è passato inosservato. Il fatto prova una volta di più che Carlo, spalleggiato dal Principe William, veda in Meghan più che in Harry l’origine della faida ‘intestina’ alla Royal Family. D’altra parte a più riprese i tabloid d’oltremanica hanno assicurato che tra i reali che contano c’è una convinzione che più o meno recita così: è la duchessa di Sussex a tirare i fili e ad aver spinto il marito a prendere decisioni contro le tradizioni di famiglia e contro i propri parenti. Lei è la causa di tutti i mali.

I rapporti tra Harry, papà Carlo e il fratello William restano tesissimi, seppur qualcosa, dopo il funerale di Filippo, forse, si è sghiacciato. A lavorare in prima linea ad una ricucitura, fanno sempre sapere i ben informati londinesi vicino ai reali, ci sarebbe Kate Middleton, moglie del duca di Cambridge. L’impeccabile duchessa, secondo fonti attendibili, starebbe cercando di convincere il marito a seppellire l’ascia di guerra e a trovare punti di contatto con il fratello. E pure con Meghan. E sì, perché l’acuta Kate sa bene che una riconciliazione non può che passare anche e soprattutto dalla volontà dell’ex attrice. Convinta lei, convinto Harry, si mormora…