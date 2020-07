Beatrice di York: matrimonio segreto col fidanzato italiano Edoardo

La principessa Beatrice di York, 31 anni, e il manager italiano Edoardo Mapelli Mozzi, 37 anni, si sono sposati con una cerimonia privata (e segreta) al castello di Windsor venerdì 17 luglio 2020. Tra i presenti la regina Elisabetta e il principe Filippo, duca di Edimburgo. La notizia è stata data dal Daily Mail mentre per ora le fonti ufficiali restano in silenzio. Sull’account Instagram del giornale sono apparse anche alcune immagini paparazzate – che potete vedere più in basso – in cui si intravede la sovrana d’Inghilterra che lascia la Royal Lodge in abito verde chiaro brillante. Non si hanno invece scatti dei genitori della sposa, Sarah Ferguson e Andrea, così come della sorella Eugenia sposata con Jack Brooksbank. Assenti i cugini William e Harry con le rispettive consorti, Kate Middleton e Meghan Markle, così come Carlo e Camilla. Per via dell’emergenza Coronavirus al momento i matrimoni sono consentiti con un massimo di 30 invitati. Beatrice ed Edoardo si sarebbero dovuti sposare lo scorso 29 maggio nella cappella reale di St. James’s Palace, a Londra, con il ricevimento nei giardini di Buckingham Palace, ma il royal wedding è saltato proprio a causa della pandemia.

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi: un matrimonio sfortunato

Prima dello scoppio del Covid-19 in Inghilterra e in tutto il mondo a Beatrice era stata imposta una cerimonia sottotono rispetto agli standard reali. Niente diretta in televisione, come è accaduto per il matrimonio della sorella Eugenia, e niente giro di carrozza. Il motivo? I guai del padre, il principe Andrea (terzogenito dei sovrani Elisabetta e Filippo e fratello minore di Carlo) coinvolto nello scandalo Epstein. Beatrice ed Edoardo hanno optato per un matrimonio più intimo anziché riprogrammare il grande evento con i 150 invitati previsti. Prima di incontrare Edoardo Beatrice è stata legata per ben undici anni all’imprenditore Dave Clark, convolato a nozze nel 2018 con la pubblicitaria Lynn Anderson.

Beatrice di York: chi è il marito Edoardo Mapelli Mozzi

Il marito di Beatrice di York, Edoardo Mapelli Mozzi, è nato e cresciuto nel Regno Unito ma ha origini italiane. Immobiliarista milionario è già padre di Christopher, nato nel 2016 dalla relazione con l’architetto Dara Huang. Figlio di Nikki Shale e del conte Alessandro Mapelli Mozzi (ex sciatore olimpico che rappresentò Londra alle Olimpiadi del 1972), Edoardo conosceva da anni la nipote della regina Elisabetta II ma è stato il matrimonio della sorella di lei, Eugenia, a farli rincontrare.