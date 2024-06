Battiti Live, nel cast anche 3 ballerini di Amici 23: fan in visibilio!

A breve andrà in onda in televisione la nuova edizione di Battiti Live, il concerto organizzato da Radio Norba. Quest’anno a condurre ci saranno Ilary Blasi ed Alvin, che sostituiscono Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Non si tratta però dell’unica novità. Nel corpo di ballo ci saranno difatti anche tre allievi di Amici di Maria De Filippi 23. Scopriamo meglio di quali ragazzi si tratta.

E’ da poco terminata l’ultima edizione di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Fin da subito i ragazzi che hanno preso parte al programma hanno avuto modo di intraprendere delle brillanti carriere. I cantanti hanno recentemente pubblicato i loro primi EP mentre alcuni dei ballerini sono stati scritturati per spettacoli o ammessi in prestigiose accademie. Tre ex allievi faranno parte del corpo di ballo di Battiti Live, il concerto di Radio Norba che andrà in onda a breve. Questi si aggiungono al già annunciato Kumo, che si esibirà al fianco della cantante Emma Marrone.

Ma di chi parliamo nello specifico? Si tratta di Giovanni, Lucia e Sofia. Sebbene i tre ragazzi non siano arrivati in finale sono stati comunque apprezzati particolarmente per le loro doti come ballerini e faranno quindi parte del corpo di ballo della nuova edizione della kermesse canora. Non si tratta degli unici ex allievi di Amici di Maria De Filippi che prenderanno parte al programma. Con loro, difatti, ci sarà anche Rosa Di Grazia che, stando ad alcuni video delle prove circolati in rete, affiancherà Kumo nelle coreografie di Emma Marrone. Confermati anche due volti storici del corpo di ballo di Battiti Live. Si tratta nello specifico di Tommaso Stanzani e Martina Miliddi.

Tutte le novità del programma

La prima puntata di Battiti Live andrà in onda lunedì 8 luglio. Per la prima volta il concerto verrà trasmesso su Canale 5 e non su Italia 1. Ci saranno novità anche nella conduzione. Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri hanno difatti lasciato il posto ad Ilary Blasi ed Alvin mentre al posto di Mariasole Pollio ci sarà Rebecca Staffelli.