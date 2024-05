Battiti Live, nel corpo di ballo anche due ex allievi di Amici: chi sono

Prossimamente su Canale 5 andrà in onda Battiti Live, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate che vede susseguirsi sul palco tutti i cantanti più in voga al momento. Quest’anno ad accompagnare una delle artiste ci sono anche due ex concorrenti del talent show Amici di Maria De Filippi. Una nota cantante, vincitrice proprio della stessa trasmissione, li ha difatti scelti per il suo corpo di ballo. Scopriamo meglio di chi si tratta.

A luglio andrà in onda Battiti Live, il concerto organizzato da Radio Norba. Per questa edizione ci sono state alcune novità nella conduzione. A presentare saranno difatti Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli, che prendono il posto di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Non si tratta dell’unico cambiamento di questa edizione. Quest’anno, difatti, il concerto si trasferisce: non andrà più in onda come al solito su Italia 1 bensì su Canale 5. Per quanto riguarda i cantanti, sul palco si susseguiranno tutti i nomi più prestigiosi della musica italiana. Tra questi c’è anche Emma Marrone che per il suo corpo di ballo ha scelto due ballerini d’eccezione.

Stando alle immagini delle registrazioni del programma è difatti emerso che tra i suoi ballerini ci sarà anche Kumo, protagonista di quest’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi da cui la stessa Emma proviene. Il ragazzo, tuttavia, non sarà l’unico ex concorrente del programma ad affiancare sul palco la cantante. Nel video delle prove del nuovo singolo di Emma, “Femme Fatale”, si vede difatti ballare accanto a Kumo anche un altro ex volto di Amici. Stiamo parlando della ballerina Rosa Di Grazia che ha partecipato alla ventesima edizione del talent.

Molti di voi sicuramente la ricorderanno soprattutto per il suo rapporto difficile con l’insegnante Alessandra Celentano che non ha mai creduto nelle sue potenzialità. La maestra, nel corso delle puntate, l’ha difatti più volte definita priva di talento a causa delle sue doti fisiche secondo lei non spiccate ed i pochissimi anni di studio alle spalle. Ballare sul palco insieme ad Emma, insomma, sarebbe per lei una grossa rivincita! Ad aver sempre creduto nelle capacità di Rosa, invece, è stata la sua coach Lorella Cuccarini.