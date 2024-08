Battiti Live è da record! L’edizione ’24 è la più vista di sempre: i dati

Ieri è andata in onda l’ultima puntata dell’edizione del 2024 di Cornetto Battiti Live, il concerto organizzato da Radio Norba che vede susseguirsi sul palco tutti gli artisti italiani più in voga del momento. Le serate hanno raggiunto un record di ascolti come documentato dai dati auditel che escono tutti i giorni. Questa stagione è stata difatti la più vista di sempre! Scopriamo meglio quali sono stati i risultati ottenuti.

Cornetto Battiti Live ha raggiunto un nuovo record di ascolti! L’ultima edizione del concerto di Radio Norba è stata difatti la più seguita di sempre, così come annunciato dalla stessa radio con un post di ringraziamento pubblicato sui suoi profili social ufficiali. La ventiduesima edizione si è conclusa ieri sera, lunedì 5 agosto, con la messa in onda dell’ultima puntata registrata da Molfetta e Giovinazzo. La stagione 2024 si è chiusa con una media del 19,42% di share, che sale al 21,6% di share sul pubblico attivo, ed una media di 2.266.000 spettatori in ogni minuto di ogni sua puntata.

Il focus sugli ascolti puntata per puntata

Lo share medio ha sfiorato il 25%, quindi un quarto dei telespettatori italiani nonostante la concordanza con le attesissime Olimpiadi di Parigi. A seguire l’evento musicale è stato soprattutto un pubblico composto da giovani tra i 15 ed i 19 anni. La più vista tra le cinque puntate andate in onda è stata la prima, che ha totalizzato 2.707.000 spettatori con uno share pari al 22,4%. Gli ascolti sono andati progressivamente calando. La seconda puntata ha ottenuto uno share del 22% con 2.351.000 spettatori, la terza 21,2% di share con 2.323.000 spettatori, la quarta 17,4% di share con 2.129.000 spettatori ed infine l’ultima 1.784.000 spettatori con il 14,24% di share.

Radio Norba ha voluto ringraziare il suo pubblico con un post pubblicato sui social che riportiamo qui sotto:

A condurre quest’edizione di Battiti Live sono stati Ilary Blasi ed Alvin che hanno sostituito Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Ad occuparsi del backstage è stata Rebecca Staffelli.

Nonostante il grande successo riscontrato non sono mancate in alcune occasioni anche delle polemiche. Il web ha difatti lamentato il playback di alcuni artisti durante le esibizioni ed alcuni momenti che si sarebbero potuti evitare. Poco apprezzati sono stati anche i look sfoggiati da alcuni cantanti.