Battiti Live, ancora una nota stonata per il web: cosa non è piaciuto

Questa sera è andata in onda l’ultima puntata di Cornetto Battiti Live, il concerto organizzato da Radio Norba. Ad ospitare l’evento è stata questa volta la città di Molfetta. Come sempre sul palco si sono susseguiti tutti gli artisti attualmente più in voga nel panorama musicale italiano, tuttavia anche in questo caso c’è stato chi ha trovato il pelo nell’uovo. Sui social, infatti, qualcuno ha commentato negativamente quanto visto in televisione. Scopriamo nello specifico qual è stata per il pubblico la nota stonata della serata.

La nota stonata: il pubblico boccia il momento delle domande dei fan

E’ giunto a conclusione anche Cornetto Battiti Live, l’evento musicale organizzato da Radio Norba che vede esibirsi tutti i gli artisti più in voga al momento. Oggi è difatti andata in onda l’ultima puntata, registrata a Molfetta. Ancora una volta il pubblico non ha fatto a meno di farsi sentire, sottolineando cosa non gli è piaciuto della serata. In particolare sui social è stata individuata una nota stonata e no, non era cantata dai cantanti che si sono susseguiti sul palco! I telespettatori hanno difatti evidenziato come le domande poste dai fan agli artisti siano a volte fuori luogo e prive di senso.

Rebecca Staffelli ha il compito di individuare tra i presenti nelle prime file alcuni fan dei diversi artisti, porgendo loro il microfono per permettergli di porre qualche domanda ai loro beniamini. Già nella scorsa puntata c’era stata una polemica sul web relativa alle domande poste dai fan ai cantanti, in particolare a Fedez ed Emis Killa. I due hanno cantato la loro hit “Sexy shop” e successivamente sono stati intervistati da una giovane mostrandosi leggermente spaesati in seguito alle sue domande.

Anche questa sera il momento dell’intervento dei fan non è stato apprezzato. Qualcuno ha difatti sottolineato su X (ex Twitter) come i quesiti posti agli artisti siano spesso banali o privi di senso. In particolare a far discutere è stata una domanda posta ai The Kolors, i quali hanno eseguito la loro hit estiva “Karma”, colonna sonora proprio della pubblicità del Cornetto. Il quesito prevedeva un gioco di parole con il titolo del brano. E’ stato difatti chiesto a Stash e soci “La vostra canzone si chiama karma, ma come si fa a trovare il karma?”.

Di seguito alcuni dei commenti a riguardo comparsi sul web:

Il web sottolinea una cosa insolita

Inoltre il web ha notato qualcosa d’insolito. I Boomdabash si sono difatti esibiti in “Karaoke”, canzone portata al successo insieme ad Alessandra Amoroso. La parte della cantante, tuttavia, era registrata. Alcuni si sono domandati perché non sia salita sul palco insieme a loro visto che, l’esibizione immediatamente successiva, è stata proprio la sua insieme a Big Mama.