Battiti Live, bufera sul web: artisti in playback e attimi imbarazzanti

Questa sera è andata in onda la quarta puntata di Cornetto Battiti Live, il concerto di Radio Norba. Teatro dell’evento è stata questa volta la città di Otranto. Anche oggi, come per le scorse puntate, gli spettatori non hanno tardato a far sentire il proprio parere sul web. In particolare c’è stata una pioggia di commenti negativi a causa delle presunte esibizioni in playback dei cantanti che si sono susseguiti sul palco. Il pubblico ha anche sottolineato alcuni momenti imbarazzanti che hanno avuto come protagonisti alcuni artisti. Capiamo meglio che cosa non è proprio piaciuto di questa puntata.

Battiti Live anche questa sera, 29 luglio, ha vantato un cast d’eccezione. Tutti i più grandi protagonisti della scena musicale italiana si sono susseguiti sul palco di Otranto per esibirsi nelle loro hit estive. Qualcosa, tuttavia, non ha convinto il pubblico. Questa volta, però, non si è trattato degli outfit sfoggiati. In particolar modo diversi spettatori hanno lamentato il fatto che gli artisti cantassero in playback. La cosa è stata difatti sottolineata più volte su X (ex Twitter), soprattutto per le esibizioni di Gianna Nannini ed I Ricchi E Poveri.

Di seguito solo alcuni dei tanti commenti a riguardo comparsi sui social:

A non piacere al web è stata anche la decisione de I Ricchi E Poveri di cantare la versione in spagnolo della loro hit sanremese “Ma Non Tutta La Vita”. Qualcuno ha difatti trovato la cosa un po’ confusionaria.

Di seguito i commenti in merito:

I telespettatori hanno inoltre sottolineato alcuni momenti imbarazzanti che hanno visto protagonisti alcuni degli artisti. In particolare, molto commentato è stato il breve scambio tra Fedez, Emis Killa ed una loro giovane fan. Rebecca Staffelli ha difatti dato la parola ad una ragazza presente tra il pubblico, Viola, per fare qualche domanda ai due cantanti. Dapprima la fan ha chiesto a Fedez ed Emis Killa cosa li avesse uniti, sottolineando come si conoscessero da quando avevano 16 anni. La giovane ha poi detto a Fedez di chiamarsi come una sua canzone e, a quel punto, il rapper ha mostrato un’espressione perplessa come se neppure ricordasse il titolo del suo stesso brano. In molti sul web hanno sottolineato la poca loquacità del cantante, così come il fatto che sembrasse un po’ spaesato.

Di seguito alcuni commenti:

Inoltre il rossetto rosso ha fatto un brutto scherzo ad Angela dei Ricchi E Poveri. Cantando con il microfono, difatti, se l’è spalmato sul mento procurandosi una striscia rossa che dava l’idea di qualcuno che avesse appena finito di mangiare un bel piatto di pasta al pomodoro.