Battiti Live, a far parlare non le canzoni ma gli outfit: “Chi li veste?”

Questa sera su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Cornetto Battiti Live, il concerto di Radio Norba condotto quest’anno da Ilary Blasi ed Alvin. Come per le scorse puntate non sono mancate le polemiche. Questa volta al centro delle critiche si sono trovati soprattutto i cantanti Angelina Mango e Mahmood che si sono esibiti in un medley delle loro canzoni più di successo. Le performance tuttavia non hanno convinto tutti ed in particolare il pubblico non ha apprezzato i loro outfit. Sui social entrambi gli artisti sono stati difatti sommersi da commenti negativi. Scopriamo meglio che cosa hanno scritto su di loro e com’erano vestiti.

Angelina Mango e Mahmood criticati per l’outfit

A suscitare maggiormente le critiche da parte del pubblico sono stati gli outfit prescelti da Angelina Mango e Mahmood. Non è stata la prima volta che i due vengono criticati a causa dei loro look. Su X sono stati numerosi i commenti degli utenti che hanno sottolineato che dovrebbero vestirsi meglio. In particolare i telespettatori hanno fatto notare come Angelina Mango sembrasse appena uscita dalla palestra per via dei pantacollant neri indossati a cui aveva abbinato un reggiseno dello stesso colore.

Qui di seguito alcuni dei commenti in merito al look scelto da Angelina:

Non è tuttavia mancato chi ha sostenuto, invece, il contrario e ha apprezzato il look prescelto da Angelina.

Di seguito uno dei commenti discordi:

Anche Mahmood in passato è stato pesantemente criticato per i suoi look. In particolare ha fatto parlare un copricapo di pelo sfoggiato ai Tim Summer Hits. Questa volta a scatenare i commenti negativi del pubblico sono stati i pantaloncini stile pugile con i quali si è presentato sul palco. In molti sul web hanno sottolineato come, puntualmente, i suoi vestiti portino a discutere perché particolarmente eccentrici.

Di seguito qualche commento comparso su X (ex Twitter) in merito:

Angelina criticata anche per le canzoni

Angelina Mango ha fatto discutere il web anche a causa delle sue canzoni. Sicuramente è una delle protagoniste della scena musicale italiana attuale. Vincitrice prima del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2023 e del Festival di Sanremo con “La Noia” l’anno successivo, la cantante ha aperto la puntata di Battiti Live andata in onda lunedì 22 luglio su Canale 5 esibendosi in un medley dei suoi più grandi successi: “Ci Pensiamo Domani”, “Che T’O Dico A Fa”, “La Noia” e “Melodrama”. La sua esibizione, tuttavia, ha scatenato diverse polemiche. Qualche telespettatore non ha difatti gradito il troppo spazio che le è stato concesso, sottolineando anche come sembrava che stesse cantando sempre la stessa canzone.

Di seguito alcuni dei commenti comparsi su X (ex Twitter) sulle canzoni di Angelina Mango: