Basciano, rottura con Sophie Codegoni? Il gesto di lui ribalta tutto

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati? Questa la domanda che molti dei loro fan si stanno ponendo in questi giorni. Alcune mosse social e le ultime parole dell’ex tronista di Uomini e Donne sulla questione stanno preoccupando non poco il pubblico che li segue. Ma sembra proprio che i fan non dovrebbero temere più di tanto una rottura definitiva. Infatti, proprio in queste ore, una mossa di Basciano pare confermare che la relazione non stia per giungere al termine, anzi.

Scendendo nel dettaglio, Sophie ha condiviso un video che la ritrae con un amico mentre fa girare un cerchio intorno al suo collo. L’amico utilizza, invece, il cerchio facendolo muovere sui fianchi, ma riesce a tenerlo attivo solo per qualche istante. “Mood”, scrive la Codegoni mettendo in risalto come stanno utilizzando i cerchi in modo differente. L’ex tronista appare felice e spensierata, per nulla demoralizzata. Infatti, è possibile vederla ridere di continuo nel filmato in questione.

Ma non sono questi i dettagli che attirano l’attenzione: a girare il simpatico video è stato proprio Alessandro Basciano. Quest’ultimo ha prontamente ri-condiviso il filmato sul suo profilo Instagram. Il gesto sembra voler confermare che non c’è aria di rottura, ma solo qualche piccolo problema di coppia da risolvere.

Diventati genitori della prima figlia Celine Blue, alcuni mesi fa, Alessandro e Sophie pare abbiano già ritrovato insieme la serenità. Eppure fino a qualche ora fa la situazione appariva ben diversa agli occhi del pubblico. Nel tardo pomeriggio di ieri, la Codegoni ha condiviso un lungo messaggio con una Storia su Instagram.

Qui ha parlato di momenti difficili e gesti impulsivi. Non solo, ha anche assicurato che “con l’amore e la positività tutto si può risolvere”. Nonostante questo, le sue parole sono apparse come un chiaro annuncio di una brutta crisi in corso con Basciano. Il gesto di oggi di Alessandro sembra mettere un punto a tutte le voci degli ultimi giorni.

Si è parlato di rottura da quando Novella 2000 ha rivelato che fonti vicine a Sophie e Alessandro hanno parlato di rottura. Probabile che impulsivamente, dopo un litigio, i due abbiano davvero deciso di lasciarsi. Ma ciò che oggi è certo è che la Codegoni e Basciano sono ancora una coppia!