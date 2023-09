Sophie Codegoni e Basciano “si sono lasciati”: retroscena e dettagli

Nelle scorse ore si è parlato di una crisi nera in corso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Novella 2000 ha dato poi aggiornamenti sulla situazione, spiegando che la coppia non esiste più. Secondo il magazine diretto da Roberto Alessi, che ha assicurato di aver interpellato fonti vicine ai due ex gieffini, questi ultimi si sono lasciati definitivamente. “La notizia è più che certa”, fa sapere Novella che aggiunge che l’ex tronista e il deejay a breve dovrebbero rilasciare un comunicato per ufficializzare la conclusione della love story.

Che qualcosa non andasse lo si è capito ieri, quando Basciano ha tolto il segui su Instagram alla Codegoni. Per qualcuno un gesto fanciullesco, ma resta il fatto che levare il “segui” alla propria compagna non è certo sinonimo di armonia. Ma c’è dell’altro: alcuni giorni fa Sophie è stata avvistata con le valigie mentre stava tornando probabilmente a casa della madre. Alcuni hanno pensato che semplicemente volesse trascorrere del tempo in famiglia, altri hanno invece creduto che fosse successo qualcosa con Basciano.

Ora non resta che attendere che i diretti interessati si pronuncino per smentire o confermare la notizia relativa alla loro separazione. Se c’è davvero stato l’addio, la situazione appare non semplice da gestire visto che i due hanno avuto una figlia, Celine Blue, nata lo scorso 12 maggio.

Galeotto fu il Grande Fratello Vip 6

Basciano e Sophie si sono conosciuti nel corso del Grande Fratello Vip 6, quello segnato dal teatrino con protagonisti Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. Proprio nella Casa più spiata d’Italia hanno iniziato a scambiarsi le prime tenerezze e i primi baci.

La relazione sentimentale è poi proseguita a telecamere spente, con la Codegoni che è rimasta incinta. Sia Alessandro sia la giovane ex tronista hanno accolto la dolce attesa con felicità e gioia. Tutto sembrava filare liscio fino a qualche tempo fa. A quanto pare invece sono emersi problemi di coppia difficilmente superabili. Da qui i due avrebbero preso la decisione di lasciarsi. Ignote al momento le cause che avrebbero spinto Basciano e Sophie a prendere strada diverse.