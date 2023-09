Basciano e Sophie Codegoni, “grande crisi”: l’ora più buia

Nelle ultime ore sono circolate voci in merito ad una presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A destare sospetti è stato proprio quest’ultimo, che ha tolto il follow sui social alla fidanzata e alla madre di lei, Valeria Pasciuti. Un gesto che spesso e volentieri, ai giorni d’oggi, è interpretabile come sintomo di rapporti non proprio tranquilli tra i diretti interessati. È questo il caso? Al momento la coppia non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.

Sophie Codegoni-Alessandro Basciano: è davvero crisi?

A fare luce su quanto sarebbe accaduto, infatti, ci ha pensato Alessandro Rosica. I due ex gieffini, a quanto pare, starebbero attraversando un periodo complicato: “Momento di grande crisi. Come vi dissi a malincuore non vedo futuro per la coppia anche se c’è stato e c’è sentimento ma sono troppo diversi e litigarelli” sono state le sue parole in una storia Instagram. Alessandro e Sophie, quindi, nonostante il sentimento, non sarebbero adatti per stare insieme. Come detto, entrambi, almeno per il momento, non hanno rotto il silenzio a riguardo e rimane da capire se confermeranno o smentiranno quanto riportato da Rosica via social.

Le precedenti voci di crisi (smentite)

Non è la prima volta che Rosica lascia filtrare presunti dettagli sul rapporto tra Sophie e Alessandro. Circa due mesi fa, ad esempio, tra i due ex gieffini si era presentata una situazione simile, con entrambi che avevano improvvisamente smesso di seguirsi su Instagram. I fan avevano subito pensato ad una possibile crisi e l’intervento della madre di Sophie sui social non aveva di certo calmato le acque. L’allarme, però, rientrò nel giro di poche ore. Sophie e Alessandro, infatti, si presentarono sorridenti in un video di Chi su Instagram e ripresero a seguirsi.

Rosica, quindi, rivelò i dettagli di quanto sarebbe accaduto. Quando un utente gli chiese per quale motivo i Basciagoni avessero litigato, spiegò che si era trattato di una presunta gelosia di Sophie, che però sarebbe stata infondata. Rosica non diede ulteriori dettagli, fatto sta che la situazione tra Sophie e Alessandro sembrava essersi risolta. Almeno fino ad ora, dove il nuovo gesto social ha ben presto alimentato nuove voci sulla coppia. I due ex gieffini sono davvero troppo diversi per stare insieme? O si tratta solamente di un (presunto) momento difficile?