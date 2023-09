Sophie Codegoni: “È finita con Basciano? Ora vi dico la verità”

Dopo ore in cui è rimbalzata ovunque la notizia della fine della relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, quest’ultima ha rotto il silenzio ed ha spiegato la situazione. L’ex tronista ha ammesso che sta attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista sentimentale, ma che la parola conclusiva sulla sua love story non è ancora stata scritta. Altrimenti detto la giovane mamma (con Basciano ha avuto una figlia, Celine Blue, pochi mesi fa) ha confessato che c’è in atto una crisi assai profonda, ma che non è detto che non si possa risolvere.

Queste le parole che la Codegoni ha affidato ad una Story Instagram nel tardo pomeriggio di domenica 3 settembre 2023: