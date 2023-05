Sophie Codegoni: “Vi svelo i dettagli del mio parto senza dolore”

A distanza di una settimana dalla nascita della piccola Celine Blue, Sophie Codegoni ha deciso di rispondere alle moltissime curiosità dei suoi followers aprendo un box domande su Instagram. Naturalmente, la maggior parte delle domande sono state riguardo la bambina e il parto, avvenuto lo scorso 12 maggio. Dunque, l’influencer ha spiegato com’è stato vivere quel magico momento, spiegando come le cose siano andate molto diversamente rispetto a come si aspettava:

Allora partendo dal fatto che io sono una fifona di prima categoria, sono arrivata all’ospedale terrorizzata. Tutti mi dicevano: preparati perché sarà il dolore più grande della tua vita. Invece, devo dire che probabilmente sono stata super fortunata perché ho avuto anche dei medici che mi hanno aiutata tantissimo, però, ho proprio un ricordo bello. Non ho avuto quel dolore che tutti mi raccontavano, anzi è stato un dolore minimo, paragonabile a quello delle mestruazioni e in totale è durato quattro ore e mezza. C’è stato solo un momento dove ho sentito dolore, ma è stato l’unico, e proprio alla fine. Poi, ho cominciato con le spinte ed è nata Celine. Ho vissuto proprio un bel parto.

Insomma, a differenza di molte altre donne, Sophie ha raccontato di ritenersi molto fortunata, dato che non ha provato particolare dolore ed ha vissuto un parto alquanto tranquillo e non eccessivamente lungo. Dopodiché, ha continuato a rispondere a diverse domande su Celine, svelando come stiano andando questi primi giorni. Prima di tutto, ha parlato di come la piccola sia una grande amante della notte, dato che preferisce riposare di giorno, per poi rimanere sveglia dall’1 alle 5, dove tra pianti e risate fa divertire la giovane neo mamma.

Sophie Codegoni: i primi giorni di vita di Celine

“Come ti senti? Lo sbalzo ormonale è davvero così prorompente?”, ha chiesto poi un utente. Anche in questo, l’ex vippona ha dichiarato di sentirsi molto fortunata, dato che da quando ha dato alla luce sua figlia, non ha avuto particolari problemi e si sente benissimo. Naturalmente, ha poi ribadito come ogni donna viva questo particolare momento in maniera totalmente soggettiva, per cui la sua esperienza non può essere paragonata ad altre. In più, ci ha tenuto a ringraziare la sua mamma, Valeria, che in questi primi giorni di vita di Celine non l’ha lasciata sola un attimo e le sta dando una grande mano.

I fan dei “Basciagoni” (la coppia formata da Sophie e Alessandro Basciano) sono informatissimi e vogliono sapere proprio tutto. Difatti, hanno chiesto alla ‘Bonas’ di Avanti un altro anche se Celine avesse ancora il cordone ombelicale. Al che, inquadrando anche il fidanzato, i due hanno scherzato, rivelando che il cordone è caduto proprio ieri sera, dunque a 6 giorni dal parto. Il tutto è avvenuto mentre Sophie stava medicando la sua bambina, lasciandola un po’ impressionata.