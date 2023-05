Fabrizio Corona torna a pubblicare nuove indiscrezioni personali sul suo canale Telegram, diventato in tempi non sospetti il suo mezzo di comunicazione d’elezione con i suoi numerosi seguaci. Questa volta, dopo i recenti attacchi ai Ferragnez Chiara Ferragni e Fedez, l’ex di Nina Moric se l’è voluta prendere con Sophie Codegoni, futura moglie di Alessandro Basciano diventata pochi giorni fa mamma della piccola Celine Blue.

Ma cosa avrà detto, questa volta, Corona? Il re dei paparazzi ha deciso per l’occasione di toccare un tasto davvero molto delicato, quello della recente gravidanza dell’influencer. Secondo Corona, Sophie Codegoni si sarebbe resa protagonista di un gesto che avrebbe potenzialmente potuto mettere in pericolo l’incolumità del feto che ha portato in grembo per nove mesi. Il re dei paparazzi e il suo team si sarebbero a quanto pare resi conto di un dettaglio sospetto sul volto di Sophie, un labbro particolarmente pieno che potrebbe essere diretta conseguenza di un pericoloso filler.

Su Telegram si legge “Abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl un’iniezione di filler o acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici” ha scritto Corona, che in realtà ha colto l’occasione anche per fare una riflessione sul tema della bellezza e della percezione di sé. Ecco il resto del messaggio “costruttivo” apparso sulla piattaforma:

“Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi questa domanda: l’ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia, non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby?”

Il tema della dismorfofobia, tra le altre cose, era stato toccato di recente anche da Belen Rodriguez, in occasione di una puntata de Le Iene dove la modella argentina aveva condotto la sua prima inchiesta sul tema. Ma al di là dei discorsi filosofici ed etici, Corona ha colto l’occasione anche per lanciare un’altra frecciatina a Sophie Codegoni, rea di avere scelto un nome bizzarro per la figlia quasi quanto quello di Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi (“Non cerchiamo di fare sempre polemica e facciamo gli auguri alla neo arrivata stupenda Celine Blue, senza soffermarci ovviamente sul nome scelto, Ilary Blasi docet“).

Soltanto pochi giorni fa, i veleni di Corona si erano concentrati su Diletta Leotta, rispetto alla quale erano emerse alcune immagini esclusive mentre si godeva un po’ di sole al mare. La conduttrice, oggi incinta, è apparsa così comprensibilmente meno tonica del solito, con cellulite e smagliature in bella vista. Con questa esclusiva, dunque, Corona si è in qualche modo voluto fare paladino della verità, lo stesso approccio che ha voluto applicare anche nei confronti del presunto ritocchino della Codegoni (del quale però non c’è certezza alcuna).