Belen torna a Le Iene e mette a tacere il gossip: la piccata battuta

Dopo una settimana di assenza, Belen Rodriguez è tornata alla conduzione de “Le Iene“. Lo scorso martedì, infatti, la conduttrice è stata costretta ad abbandonare gli studi dello show di Italia 1 dopo essere risultata positiva al Covid. Il trio formato dai comici Nathan Kiboba, Eleazaro Rossi e Max Angioni aveva preso in mano la trasmissione, mettendo subito in chiaro il perché della mancata presenza della Rodriguez. Nonostante ciò, però, come spesso accade con l’argentina, il gossip è esploso comunque, tirando fuori varie ipotesi, tra cui una presunta gravidanza o separazione da Stefano De Martino.

Ebbene, Belen è ufficialmente guarita, tornado al timone della sua trasmissione. A tal proposito, ha voluto fare un ritorno con il botto e mettere subito a tacere le diverse voci con un discorso da applausi. La puntata di questa sera, 18 aprile, de “Le Iene” è cominciata con un’esplosiva performance degli “Articoli 31”, seguita subito dopo dall’apertura della Rodriguez. Dunque, la showgirl ha colto subito l’occasione per mettere in chiaro le cose e togliersi vari sassolini dalle scarpe. Ecco cosa ha detto:

Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. Ma, la settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere.

Belen Rodriguez e lo sfogo a “Le Iene”

Insomma, un inizio di fuoco. Dalle sue parole, l’ex naufraga è apparsa alquanto stufa delle continue insinuazioni delle cronache rosa e, per questo, ha deciso di lanciare una piccata frecciatina finale. C’è da dire che i rumors sono nati anche a causa del giallo creatosi dopo che, già alcune settimane fa, Belen non aveva condotto lo show di Davide Parenti. Ai tempi, non fu data nessuna spiegazione ufficiale, ma si era parlato solo di un’assenza dovuta ad un non specificato “check”.

Tuttavia, questa volta non c’è stato nessun mistero. La moglie di Stefano De Martino aveva semplicemente contratto il Corona Virus e, dopo essersi negativizzata, è potuto tornare a presentare “Le Iene”. Nessun terzo figlio per la Rodriguez e nessuna crisi con il conduttore di “Bar Stella”, con il quale la storia sembrerebbe procedere a gonfie vele.

Belen Rodriguez: il look scelto per “Le Iene”

In occasione del suo ritorno allo show di Italia 1, Belen Rodriguez ha scelto un look sgarciante e primaverile. La conduttrice ha indossato un completo multicolor in un tessuto raso, con un crop top effetto bustier e una longuette attilata con spacco nella parte posteriore. Insomma, un outfit sensuale e sofisticato. A completare la mise, la conduttrice ha deciso di lasciare i capelli ultra lisci e optare per un make up sobrio.