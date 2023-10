Basciano in TV dopo Sophie, richiesta accolta: quando la sua verità

By

Alessandro è pronto a raccontare la sua versione dei fatti, dal momento in cui Silvia Toffanin ha accolto la sua richiesta

Dopo Sophie Codegoni, anche Alessandro Basciano si reca a Verissimo pr svelare la sua verità sulla rottura. La fine della love story dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, diventati genitori della piccola Céline Blu, sta facendo parlare. E il pubblico continuerà a parlarne nei prossimi giorni, visto che Basciano è pronto a rivelare la sua versione dei fatti nel salotto di Silvia Toffanin, la quale ha dunque accolto la sua richiesta.

Alessandro Basciano, quando a Verissimo: la sua verità

Basciano sarà ospite a Verissimo sabato 21 ottobre 2023, alle ore 16.30. Toffanin ha così accettato la sua richiesta. Ma cosa significa questo? Per chi non lo sapesse, Alessandro nei giorni scorsi è intervenuto sui social network tramite il suo avvocato. Ha reagito così all’intervista spinosa rilasciata da Sophie Codegoni, chiedendo di poter anche lui svelare in televisione la sua versione dei fatti. Toffanin ha deciso di dare la possibilità ad Alessandro di replicare. Lo stesso programma l’ha annunciato su Instagram: “Alessandro Basciano racconterà la sua versione sulla fine della storia con Sophie Codegoni”.

Una giusta scelta, in quanto l’ex gieffino ha il diritto di rispondere alle accuse lanciate dalla Codegoni sul piccolo schermo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di tradimenti subiti anche durante la sua gravidanza. Non solo, Sophie ha anche assicurato di avere le prove che andrebbero a confermare i suoi racconti sull’infedeltà dell’ormai ex fidanzato.

Di fronte a queste parole, Basciano ha subito reagito, pronto a svelare anche lui come stanno le cose dal suo punto di vista. Probabilmente, l’ex gieffino proverà a smentire il racconto fatto da Sophie. Dopo l’intervista di quest’ultima nel salotto di Silvia Toffanin, qualcuno è intervenuto a suo favore. Tra questi anche la sorella, la quale si è detta certa che Alessandro sia stato incastrato.

Ai fan della coppia ora non resta che attendere il pomeriggio di sabato per scoprire la verità di Basciano sulla fine della relazione con Sophie, che da settimane sta facendo discutere. Sembra, però, difficile che Alessandro riesca nell’impresa di far cambiare idea ai telespettatori. Infatti, sono tanti coloro che sono ormai schierati dalla parte della Codegoni, convinti che abbia raccontato la verità sul comportamento dell’ex gieffino.