Basciano: reazione all’intervista di Sophie e richiesta a Verissimo

Sophie Codegoni, ospite a Verissimo nella puntata in onda sabato 14 ottobre, ha rilasciato un’intervista drammatica e tratti agghiacciante. Ha spiegato di aver lasciato Alessandro Basciano perché lui l’avrebbe sminuita come donna a più riprese oltre ad averla ripetutamente tradita (anche durante la gravidanza). L’ex tronista, innanzi a una Silvia Toffanin esterrefatta (la conduttrice ha persino consigliato alla ragazza di non “tornare mai più assieme all’ex compagno”), ha inoltre detto che è in possesso di una marea di prove che certificherebbero l’infedeltà del deejay (avrebbe tradito la Codegoni anche con una sua ex, trascorrendo giornate intere con quest’ultima a Ibiza). Ebbene, quale è stata la reazione di Basciano alle parole durissime di Sophie?

L’ex gieffino vip, pochi minuti dopo l’intervento della Codegoni su Canale Cinque, ha re-postato sui suoi canali social ciò che ha scritto il suo avvocato. Nella fattispecie è stato lanciato un appello a Verissimo: il deejay, tramite il suo legale, ha chiesto che gli sia dato diritto di replica, sottolineando che le versioni di una storia “possono avere più sfaccettature” e che prima di condannare una persona è meglio “sentire le due campane”.

Per farla breve, Basciano vuole mettersi comodo nel salotto orchestrato da Silvia Toffanin per replicare a quanto detto dalla madre di sua figlia (l’ex coppia ha avuto la piccola Celine Blue nei mesi scorsi). Pochi dubbi che Verissimo gli concederà l’opportunità di rispondere. Difficile invece che Basciano possa fa cambiare idea su ciò che pensa gran parte dell’opinione pubblica. Tuttavia ha tale convinzione e sostiene di avere prove inconfutabili che saranno in grado di scagionarlo. Ecco cosa ha scritto pochi minuti dopo aver postato la Story del suo avvocato:

Basciano sommerso dalle critiche e dagli insulti: “Ratto” e “Manipolatore”

Mentre la Codegoni ha raccontato la sua versione, sui social il deejay è stato sommerso di critiche e insulti pesanti. Tantissimi lo hanno dipinto come un “ratto” e un “manipolatore”. La stessa Sophie ha descritto il suo ex compagno come una persona incline a “manipolare” e a rigirare la frittata a suo piacimento. Molti anche coloro che hanno ricordato l’atteggiamento avuto da Basciano al Grande Fratello Vip.

Nella Casa più spiata d’Italia, in diversi frangenti, Basciano ha assunto comportamenti giudicati da migliaia di telespettatori maschilisti e possessivi. Le medesime accuse le ha mosse la Codegoni durante la chiacchierata a Verissimo. Cala dunque, in modo definitivo, il sipario su una love story nata con i contorni della favola, ma trasformatasi rapidamente in un incubo sentimentale.