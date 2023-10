Basciano-Sophie, parla la sorella di lui: “Qualcuno lo ha incastrato”

Nella puntata di Verissimo di sabato 14 ottobre, Sophie Codegoni ha rilasciato un’intervista esclusiva a Silvia Toffanin. Nella lunga chiacchierata l’influencer, come promesso giorni prima ai suoi fans sui social, ha rivelato i retroscena sulla fine della sua relazione con Alessandro Basciano, padre della sua prima figlia di nome Celine Blue. L’ex gieffina ha affermato di essere stata tradita dall’ex compagno, aggiungendo che Basciano ha passato tre giorni in quel di Ibiza in compagnia di una sua ex fidanzata. Il tutto poco dopo la nascita della loro bambina.

Nel corso dell’intervista Sophie ha affermato di avere prove come video, foto e messaggi a sostegno delle sue dichiarazioni che non sono piaciute affatto ad Alessandro Basciano. Poco dopo infatti il Dj ha lanciato un comunicato sui suoi canali social nel quale promette di svelare come stanno realmente le cose e si dissocia dalle accuse dell’ex compagna. Ora però a parlare è stata la sorella di Basciano. Ecco che cosa ha detto la donna.

Le parole di Giorgia Nicole Basciano

Dopo il post di Sonia Bruganelli, nel quale l’ex opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha scritto un messaggio in cui, facendo eco a Ilary Blasi che in quell’occasione si riferì a Corona, afferma di aver già “sgamato” Basciano durante il reality e di essere stata criticata duramente dai fans della coppia per questo, ha iniziato a circolare in rete un frame di una puntata del GF Vip 6 nel quale la stessa Sonia esprimeva preoccupazioni importanti, e a suo dire fondate, sul comportamento del Dj nei confronti di Sophie.

Ciò però che non è passato inosservato agli utenti è stato che nella sezione commenti di quello stesso filmato è intervenuta la sorella di Alessandro, Giorgia Nicole Basciano. La donna ha voluto difendere il Dj e rispondere alle critiche mosse dagli utenti. Giorgia Nicole ha affermato che non ci sarebbe stato alcun tradimento da parte del fratello ai danni di Sophie e che, al contrario, Alessandro sarebbe stato abilmente “incastrato” da qualcuno.

Chi sia questa persona non è dato sapersi ma la sorella del Dj vorrebbe che chi in queste ore sta continuando a criticare Alessandro usasse le sue energie per scoprire chi ci sia dietro a questa vicenda.

“Io sono scioccata nel leggere tutti questi commenti inutili quando qui si parlava di un reality e di alcuni comportamenti dentro al Gf finiti li. Sono finti tradimenti che non esistono. Tutti noi ci arrabbiamo tante volte ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato. Con i fatti in mano si dicono le cose. ricordatevelo. Al posto vostro cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale. Voi siete bravi nel trovare le cose”, sono state le parole della donna.