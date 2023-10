Basciano e Sophie, Bruganelli a gamba tesa: ecco da che parte sta

Sonia Bruganelli cita Ilary Blasi e prende una posizione inequivocabile sulla vicenda che vede protagonisti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, lasciatisi in maniera tutt’altro che soft di recente, con la neo mamma che ha dichiarato a Verissimo di essere stata tradita ripetutamente, accusando il deejay anche di averla sminuita come donna. L’imprenditrice e produttrice ha conosciuto entrambi i giovani. Era infatti una delle opinioniste del Grande Fratello Vip quando nella Casa più spiata d’Italia sbocciò l’amore subito rinominato con l’hashtag “Basciagoni”. Inoltre Sonia ha anche arruolato Sophie ad Avanti un altro nella scorsa stagione, scritturandola nel ruolo di Bonas.

Bruganelli dalla parte di Sophie

Ebbene, cosa pensa l’ex moglie di Paolo Bonolis della rottura? Sta nettamente dalla parte della Codegoni. Lo ha reso noto su Twitter, ri-postando un contenuto di un utente. Tale contenuto mostra un video virale di un estratto di una puntata del GF Vip 3 in cui l’allora presentatrice Ilary Blasi, a Fabrizio Corona, ringhiò: “Io quelli come te li sgamo da prima che iniziano a parlare”. Tale post è stato commentato così: “Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto”.

Comunque io basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia ben vi sta ve l’avevo detto #Verissimo pic.twitter.com/fMWR1xQRZK — Altamente (@fregandomene) October 14, 2023

Il post lo ha condiviso la Bruganelli che evidentemente sposa appieno il pensiero dell’utente. Insomma, la produttrice ha voluto sottolineare che, sempre secondo la sua opinione, su Basciano ci aveva visto lungo. In effetti tantissime persone che hanno visto nascere e poi scoppiare i “Basciagoni”, fin da subito, avevano giudicato il deejay una persona ‘tossica’ per la Codegoni. Non a caso in queste ore Basciano è stato travolto da una marea di critiche sui social, con tantissimi utenti che hanno sostenuto che, purtroppo, avevano ragione nel valutare il ragazzo come un uomo maschilista e possessivo.

Lui ha provato a fare la voce grossa assicurando che la versione di Sophie srotolata a Verissimo non è esatta. Addirittura è convinto che quando racconterà la sua verità in molti cambieranno idea. Se il modus operandi di Basciano è quello che si è visto al GF Vip 3, è molto difficile che qualcuno si schiererà dalla sua parte. Anzi c’è pure il pericolo che il deejay possa attirare su di sé altre critiche.