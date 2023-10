Corona scoop: “Ecco chi è l’amante di Basciano”. Lei replica furiosa

Dopo l’intervista di ieri, sabato 14 ottobre, rilasciata da Sophie Codegoni ai microfoni di Verissimo, il tradimento di Alessandro Basciano ai danni della bella influencer sembra ormai essere certo. Nonostante lo stesso Dj abbia prontamente smentito le accuse paventando l’esistenza di prove che sarebbero in grado di scagionarlo e forse anche di ribaltare la situazione, nelle ultime ore si sono rincorse numerose voci circa l’identità della misteriosa amante. A metterle in giro tra i primi vi è stato Fabrizio Corona che non ha perso tempo e ha deciso di sganciare la bomba poco dopo la fine della puntata rivelazione di Verissimo.

Il tradimento di Basciano e l’identità dell’amante

Come ormai noto a tutti, ieri Sophie Codegoni a Verissimo ha parlato della fine della sua storia d’amore con Alessandro Basciano dandogli del manipolatore bugiardo e accusandolo di averla tradita con una sua ex a Ibiza mentre lei era convinta che si trovasse nei pressi di Milano.

“Cinque giorni fa mi arriva un messaggio di una ragazza. Erano uscite delle foto di Alessandro con una donna in aeroporto. […] Lui mi ha detto che era stato a Ibiza per lavoro e che era stata scattata una foto con una ragazza nella lounge. Però mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni. Poi mi è arrivato un messaggio ‘ciao Sophie’. Era la ragazza dell’aeroporto. Mi ha detto che ha passato con lui tre giorni a Ibiza. Lui le ha pagato i voli. Le ha anche detto ‘non pubblicare nulla perché la mia ex è pazza e poi mi fa problemi con la bambina’. […] La trattava come se fosse la sua fidanzata”, sono state le parole della Codegoni sull’accaduto.

In molti quindi si sono chiesti chi sia la misteriosa ragazza con la quale Basciano avrebbe trascorso la vacanza a Ibiza. A rispondere è stato Fabrizio Corona, che ha colto ancora una volta l’occasione al volo per sganciare una delle sue notizie bomba. Stando a quanto riportato dall‘ex Re dei paparazzi sul suo sito, Dilinger News, l’amante del Dj sarebbe Erijona Sulejmani, modella albanese ed ex del noto calciatore Blerim Dzemaili con il quale ha avuto un figlio, Luan, nel 2015.

Ma non è finita qui in quanto Erjona e Alessandro si sono frequentati per un lungo periodo di tempo prima che Basciano entrasse nella casa del GF Vip 6 e incontrasse Sophie Codegoni. La relazione finì per volere della showgirl, a causa di varie vicissitudini e incomprensioni.

“Sophie Codegoni si è aperta con Silvia Toffanin in una versione molto commossa e diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sui social. Ha detto chiaramente di essere stata tradita e di sapere che la ragazza sia l’ex fidanzata di Basciano che noi presumiamo sia Erjona Sulejmani”, si legge sul sito di Corona.

La smentita della Sulejmani

Naturalmente, dopo la scottante rivelazione di Fabrizio Corona molti fans di Sophie Codegoni sono andati a commentare le foto sul profilo di Erjona Sulejmani.

A quel punto la showgirl, stanca di ricevere accuse, ha deciso di dire la sua per smentire una volta per tutte le critiche mosse nei suoi confronti: “Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli! Prima di inventare ca**ate per favore informatevi e non mettete la gente dentro a questo circo. Grazie”.