Barbieri perde le staffe a Masterchef: il giudice sbotta con Alessandro

Barbieri a Masterchef 8 perde le staffe: ecco cosa è successo nella quinta puntata

Non è stata una puntata semplice quella di oggi per Barbieri a Masterchef 8. Il giudice si è trovato più volte a dover riprendere i concorrenti, ma è con Alessandro Bigatti che ha perso la pazienza. Già durante la Mistery Box, comunque, lo chef è rimasto senza parole perché Alessandro non ha riconosciuto un tipo di insalata e un tipo di fungo. Di quest’ultimo in particolare non ha saputo indicarne il tempo di cottura. Barbieri non sapeva come commentare, non sapeva letteralmente cosa dire e infatti ha proseguito verso altri concorrenti in silenzio. Ad Alessandro non è rimasto che chiedere fiducia allo chef.

Masterchef 8, Barbieri rimprovera Alessandro: “Dove pensi di andare con questo piatto?”

Ma Barbieri ha perso le staffe nell’Invention Test della quinta puntata di giovedì 14 febbraio, dove a Tiziana, per esempio, ha anche detto di aver fatto un “mappazzone”. Un termine che ha reso celebre Bruno Barbieri e non potrebbe mai mancare nelle edizioni di Masterchef Italia. Dopo aver assaggiato il piatto di Alessandro, che è scampato a un’eliminazione quasi certa, e dopo averlo reputato ovviamente non buono, lo chef ha rimproverato il concorrente: “Dove pensi di andare con questo piatto?”. Poi ha ricordato ad Alessandro tutti gli obiettivi che si era prefissato entrando nella cucina di Masterchef. E ha aggiunto: “Quando vuoi iniziare a emanciparti, a spiccare il volo? Quando?”.

Bruno Barbieri e Alessandro, lo chef ha voluto solo spronarlo?

L’impiegato 33enne ha accennato dei mezzi sorrisi, a quel punto Barbieri non ci ha visto più: “Non ridere, perché se ridi mi inc…o anche”. A queste parole, Alessandro non ha potuto fare altro che tacere e dire soltanto “Sì, chef”. Alla fine, comunque, Barbieri ad Alessandro di Masterchef ha suggerito di impegnarsi di più. L’aver perso la pazienza potrebbe essere stato solo un tentativo di spronarlo? Dopotutto, il concorrente non se la passa affatto bene nella gara ed è in pericolo eliminazione già dalla scorsa settimana.