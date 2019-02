Masterchef 8 quinta puntata: eliminati e colpi di scena di giovedì 14 febbraio

Quinta puntata Masterchef 8: cosa è successo giovedì 14 febbraio 2019

Come sempre, la quinta puntata di Masterchef 8 si è aperta con la Mistery Box. Stavolta i quattro giudici hanno fornito anche gli utensili da usare, per insegnare loro come e quando usarli. Per ogni utensile, un ingrediente in meno. Davanti ai giudici come migliori sono arrivati Gerry, Guido e Valeria, e il vincitore della Mistery Box è stato Guido. Tema dell’Invention Test pane e cioccolata, Guido ha affidato piatti salati e piatti dolci, mettendo in difficoltà ben otto concorrenti con il piatto salato. Non è stata una prova semplice, molti sono caduti, ma alla fine il vincitore della prova è stato Samuele, il 22enne macellaio. Giuseppe, Vito e Tiziana fra i peggiori e il primo eliminato della puntata è stata Tiziana, un nome che ha un po’ spiazzato il pubblico a casa.

Masterchef 8 quinta puntata, riassunto di giovedì 14 febbraio

La puntata del 14 febbraio di Masterchef 8 è proseguita con la prova in esterna, con protagonista il tartufo d’Alba. Stavolta ogni concorrente ha scelto il colore del suo grembiule, le squadre si sono formate da sole. Samuele ha avuto la possibilità di scegliere se aggiungersi ai Blu o ai Rossi e ha scelto di indossare il grembiule Blu, diventandone il capitano. I Rossi sono stati guidati da Gloria.Una prova in cui non è filato proprio tutto liscio, perché le squadre erano un po’ disorganizzate e i piatti sono usciti in ritardo. I commensali comunque hanno assegnato la vittoria alla squadra Blu, con 45 preferenze su 60. La squadra Rossa è finita di conseguenza al Pressure Test. Nell’ultima fase della quinta puntata di Masterchef, il capitano della squadra perdente ha indicato i nomi dei concorrenti che avrebbe scelto nuovamente in brigata tornando indietro.

Eliminati Masterchef 8, chi è uscito nella quinta puntata

Gloria ha scelto Virginia, Gerry e Alessandro – che ha fatto infuriare Barbieri a inizio puntata! -, lasciando fuori Giovanni, Valeria, Giuseppe e Federico. Solo uno dei due gruppi da quattro ha affrontato il Pressure Test. Valeria e Gloria si sono sfidate a duello per salvare il proprio gruppo. Con una sfida all’ultimo tortellino, a spuntarla è stata Valeria. Dunque al Pressure si sono affrontati, a suon di fritture, Virginia, Alessandro, Gerry e Gloria. Dopo Tiziana, agli eliminati della quinta puntata di Masterchef 8 si è aggiunto Gerry. Inaspettatamente. In attesa della prossima settimana, vi suggeriamo un veloce ripasso delle curiosità dei concorrenti di Masterchef 8!