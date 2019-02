Masterchef 8 quarta puntata: eliminati di giovedì 7 febbraio e cosa è successo

Masterchef Italia 2019, la quarta puntata di giovedì 7 febbraio: cosa è successo

La quarta puntata di Masterchef Italia 8 si è appena conclusa e possiamo raccontarvi cosa è successo. Il programma di Sky, infatti, è andato in onda anche nella settimana del Festival di Sanremo. Gli eliminati stavolta sono stati due, come di consueto. La puntata si è aperta con la prima prova, quella della Mistery Box. Tra coniglio, scampi e caffè, i migliori a sorpresa sono stati ben sei: Loretta, Samuele, Valeria, Gilberto, Giuseppe e Verando. Solitamente sono tre e un vincitore, invece stasera 7 febbraio 2019 ci sono stati sei migliori e quattro vincitori della prova: Gilberto, Loretta, Samuele, Valeria. Questi ultimi sono saliti direttamente in balconata, senza passare dall’Invention Test.

Masterchef 8, eliminato quarta puntata: chi è uscito dopo l’Invention Test

Nell’Invention Test, in cui c’è il rischio eliminazione, i vincitori della Mistery Box hanno potuto mettere in difficoltà quattro concorrenti di Masterchef 8 – in questo speciale trovate nomi e curiosità di tutti -. Questi ultimi hanno dovuto ricavare le interiora da usare per la prova dal pesce intero, al contrario degli altri che le avevano già pronte all’uso. Sono stati messi in difficoltà Federico, Guido, Salvatore, Tiziana. Nessuno di loro, però, è stato eliminato! Le peggiori infatti sono state Caterina e le due Tiziana. Il primo eliminato del 7 febbraio è Caterina. Giovanni a Masterchef 8 è stato il migliore della quarta puntata e ha guadagnato il titolo di capitano nella Prova in esterna. Una Prova in esterna decisamente insolita nella quarta puntata di Masterchef 8! Gli chef amatoriali infatti hanno cucinato per la festa di Giorgia, una ragazza italiana di origine sudamericana. I suoi 15 anni non sono stati un semplice compleanno, secondo la sua cultura. La festa si è tenuta presso Villa ReNoir, alle porte di Milano.

Eliminati Masterchef 8 e riassunto quarta puntata del 7 febbraio

Menu di carne per la squadra Rossa e menu di pesce per la squadra Blu. Il capitano Giovanni ha scelto il grembiule rosso, ma non ha dovuto fare i nomi dei concorrenti che voleva in brigata. Ha dovuto agire al contrario, formando la squadra Blu: Tiziana, Anna, Giuseppe, Gilberto, Loretta, Valeria, Federico, Vito, Verando. Capitano dei Blu è stato Federico, anche se durante la prova Gilberto ha preso il sopravvento. Gli invitati della festa hanno assegnato la vittoria, schiacciante (60 a 20) alla squadra Blu! Come la settimana scorsa, anche stasera la brigata formata dal migliore è finita al Pressure Test. Giovanni ha avuto la possibilità di salvare sé stesso o un altro componente della squadra, dopo gli elogi della brigata. Ha scelto di salvare sé stesso. La prova è stata divisa in più step. Nel primo si sono salvati in quattro (Guido, Gloria, Gerry, Salvatore), nel secondo in due (Virginia e Samuele) fino allo scontro uno contro uno, Tiziana B. contro Alessandro. Dopo Caterina, l’altro eliminato della quarta puntata di Masterchef 8 è Tiziana B.