Novità in vista per Barbara d’Urso che potrebbe approdare su Netflix. Ad accoglierla sarebbe un reality show che è molto simile a Temptation Island. Ebbene il colosso dello streaming online avrebbe già fatto la sua proposta al volto di Canale 5 e sarebbe pronto a portarla via da Mediaset per renderla la protagonista di Love Never Lies. Questo è il titolo che va a definire il nuovo reality show italiano legato ai sentimenti, che pare sarà disponibile sul catalogo della piattaforma dal prossimo anno.

E così Netflix starebbe corteggiando Barbara d’Urso per questo nuovo programma da inserire nella propria lista di contenuti. Da ormai diverso tempo, il colosso dello streaming non si occupa solo di film, serie TV e documentari, ma anche di reality show. Uno tra questi arriverà appunto l’anno prossimo e il colpo di scena sarebbe legato proprio al conduttore. Questo secondo quanto riporta l’indiscrezione lanciata nelle scorse ore dal sito affaritaliani.it.

In realtà, Love Never Lies non è una novità su Netflix. Infatti, sono già approdate nel catalogo della piattaforma le versioni del reality show spagnola e polacca. Ora mancherebbe all’appello quella italiana, appunto. Una sorta di secondo Temptation Island, che è pronto a tornare a far compagnia al pubblico di Canale 5 questa estate con una nuova edizione a grande richiesta.

Infatti, il reality di Netflix gira intorno a un gruppo di coppie di fidanzati e fidanzate che si ritrovano a condividere un soggiorno su un’isola. Qui le coppie vengono messe alla prova con delle tentazioni. Dunque, saranno presenti anche tentatori e tentatrici, proprio come nel programma di Canale 5 di Maria De Filippi.

“La d’Urso accetterà? Netflix, ci dicono, la sta corteggiando in ogni modo per ‘strapparla’ da Cologno Monzese”, si legge in questa nuova e scoppiettante indiscrezione. Pare che decisive saranno le prossime settimane, anche se ormai Netflix avrebbe già deciso: “Vuole Barbara d’Urso”. In questo modo, il colosso dello streaming porterebbe via un volto protagonista delle reti Mediaset.

Di sicuro, con la sua presenza, attirerebbe molto gli utenti iscritti e non iscritti alla piattaforma. Va anche considerato che questo rappresenterebbe un nuovo inizio per la d’Urso, che a oggi si ritrova solo alla conduzione di Pomeriggio Cinque, a differenza di anni fa quando si trovava al timone di più programmi Mediaset.

In effetti, lo scorso anno si è anche ipotizzato che Barbara non avrebbe rinnovato il contratto con Mediaset. Ma la situazione è stata poi risolta con un ridimensionamento dei suoi programmi. Di recente, si è parlato di una mossa messa in atto dai vertici di Cologno Monzese per trattenere l’iconica conduttrice. L’unica cosa da fare, al momento, è attendere delle conferme o delle smentite ufficiali. Di sicuro, un passaggio da Canale 5 a Netflix per la d’Urso sarebbe un grande colpo di scena!