Barbara D’Urso farà parte della squadra Mediaset, e più in particolare di Canale Cinque, anche il prossimo anno? Sul futuro della conduttrice si è parlato non poco nei giorni scorsi, complice anche il fatto che lei, in una intervista, ha dichiarato che non si preclude nulla, nemmeno un eventuale passaggio in Rai laddove dovessero arrivare proposte. Qualcosa in più sui risvolti professionali della conduttrice campana è emerso dalla cena che ha avuto con Marco Leonardi e che è stata documentata dal settimanale “Nuovo”, che ha sorpreso i due mentre passeggiavano mano nella mano. Nessuna nuova storia d’amore per la Barbara ‘Nazionale’, sia chiaro.

Chi è Marco Leonardi e il motivo dell’incontro

Marco Leonardi, ex amministratore delegato di Mediaset, e prima ancora Direttore Acquisizione e Vendita Diritti Mediaset, è un grande amico della conduttrice. A quanto si dice nel quartier generale di Mediaset, sarà lui a prendere il posto di Giorgio Rastelli, in qualità di direttore delle risorse artistiche di Mediaset.

Ecco quindi che sono avanzate le prime ipotesi sull’incontro tra la D’Urso e Leonardi. i quali si sono concessi una cena: a quanto pare il dirigente vorrebbe convincere Barbara a rimanere a Canale 5. Chissà se riuscirà nella sua missione di trattenerla. Certo è che tra i due c’è una legame molto forte di stima e amicizia, un fattore che potrebbe pesare non poco sulle decisioni della presentatrice partenopea.

La volontà di Barbara di “cambiare”

Ultimamente è stata messa in dubbio la permanenza della nota conduttrice nelle reti del Biscione, a causa di una tendenza verso la concorrenza che la stessa Barbara avrebbe dimostrato nelle scorse settimane. A conferma di ciò, ci sarebbe una veloce apparizione della conduttrice nel programma dell’ex rivale Mara Venier, tramite un videomessaggio dedicato all’amica Gabriella Labate. “Me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di no”, ha detto Barbara, spiegando la sua presenza a Domenica In, in onda su Rai 1.

Non è da dimenticare poi la pace siglata dalla D’Urso con Lucio Presta, testimoniata da una foto postata dalla stessa conduttrice sul suo profilo Instagram lo scorso marzo. L’immagine riprende Barbara e il manager intenti a bersi un caffè, a dimostrazione del rapporto recuperato. “In un mondo pieno di conflitti… Anche i più piccoli devono avere fine con la Pace. Bello guardarsi negli occhi. Parlare. Dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda”. Questa la didascalia della storica fotografia. Salta all’occhio anche l’hashtag #pace, scelto dalla conduttrice di Canale 5 per decretare definitivamente la fine del conflitto tra lei e il marito di Paola Perego.

Per chi si sta chiedendo cosa fosse successo tra Barbara e Presta, nel 2020, in piena pandemia, lui le dedicò un post su Facebook molto critico, contenente una frase poco apprezzata dalla conduttrice. Presta infatti aveva definito la D’Urso “suora laica” in seguito alla diretta tv nella quale aveva recitato la preghiera “Eterno riposo” assieme a Matteo Salvini. Per tre lunghi anni i due si erano allontanati ma, ora che è finalmente tornato il sereno, chissà che il potente manager dei vip un giorno non riesca ad aprirle qualche spiraglio per il Festival di Sanremo.