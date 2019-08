Barbara d’Urso, il grande ritorno è vicino. Ma lei rivela: “Il mio cuore è lì”

Barbara d’Urso si prepara a tornare in pista. Ma lei confessa: “Il mio cuore è ancora lì”

Vacanze terminate per Barbara d’Urso che si sta ormai preparando per tornare al suo amatissimo lavoro. Presto le luci dello studio di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso si riaccenderanno ed è dunque arrivato il momento tornare in pista. Quest’anno la nostra amata conduttrice, però, non può lamentarsi. Si perché finalmente si è potuta godere delle lunghe vacanze che da un po’ le mancavano. Barbara d’Urso infatti non si rilassava a dovere da un bel po’ di tempo visti i numerosi impegni lavorativi che ha dovuto sostenere anche durante l’estate. L’anno scorso, poi, è stato memorabile. Barbara infatti si è concessa solo alcuni giorni di mare visto che la stagione estiva del 2018 l’ha passata per buona parte a registrare le puntate della terza stagione della fortunata serie La Dottoressa Giò, dove lei ne è proprio protagonista.

Barbara d’Urso, vacanze terminate, adesso si torna a lavorare

La sua estate, Barbara d’Urso l’ha trascorsa in gran parte a Capalbio, una località marittima toscana, in una bellissima villa circondata dai suoi più cari amici. Su Instagram la conduttrice ha raccontato le sue vacanze ai followers tra divertentissimi boomerang e tuffi in piscina. Non è passato inosservato il suo fisico a dir poco perfetto risultato del tanto sport a cui si dedica ogni giorno e di una alimentazione sicuramente equilibrata. Qualcuno l’ha accusata di ritoccare le sue fotografie con programmi di editing ma lei ha risposto loro utilizzando la sua pungente ironia. Le vacanze per lei sono state a dir poco meravigliose, anche perché la d’Urso non ha mai nascosto di amare molto il mare. Tant’è che proprio oggi ha confessato di averci rimasto il cuore: “Ho salutato il mio mare per tornare al lavoro, ma non c’è niente da fare, il mio cuore è ancora lì!!”.

Barbara d’Urso, quando iniziano i suoi programmi

Il ritorno per Barbara d’Urso è ormai vicino e bisogna quindi scaldare i motori. Ma quando la rivedremo esattamente in televisione? Rivediamo insieme le date! Lunedì 9 Settembre partirà la nuova stagione del fortunato programma Pomeriggio 5, che andrà a scontrarsi con La Vita in Diretta condotta da Lorella Cuccarini ed Alberto Matano. Domenica Live e il talk show Live – Non è la d’Urso ricominceranno, invece, lo stesso giorno: domenica 15 Settembre.