Quando iniziano i programmi di Barbara d’Urso in tv: la data

L’estate sta finendo… e Barbara d’Urso sta per tornare in tv! Dopo una meritata pausa estiva, nel corso della quale la conduttrice si è rilassata con gli amici al mare, stanno per riprendere i programmi più seguiti di Canale 5: Pomeriggio 5 e Domenica Live, senza dimenticare il nuovo Live-Non è la d’Urso, che ha avuto un ottimo riscontro nell’ultima stagione televisiva. Barbarella riapparirà in video lunedì 9 settembre, quando partirà la prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5. Per esattezza la dodicesima edizione della trasmissione, in uno studio milanese del tutto rinnovato. Domenica 15 settembre, alle 17.20, ripartirà invece Domenica Live: la d’Urso ha scelto di condurre ancora una volta il format domenicale nonostante i numerosi impegni televisivi. Lo stesso giorno partirà Live-Non è la d’Urso, che lascia il mercoledì per fare spazio alla Champions League.

Barbara d’Urso è pronta per una nuova stagione televisiva

Ricapitolando le varie date:

Pomeriggio 5 – lunedì 9 settembre

Domenica Live – domenica 15 settembre

Live-Non è la d’Urso – domenica 15 settembre

Fin dalla prima puntata Barbara d’Urso si scontrerà con i suoi agguerriti competitor. Anche La Vita in Diretta – con l’inedita coppia formata da Alberto Matano e Lorella Cuccarini – ripartirà il 9 settembre. Pure la Domenica In di Mara Venier riprenderà il 15 settembre ma non si scontrerà direttamente con Barbara: la conduttrice veneziana ha scelto di non allungare il suo show e resterà quindi invariato l’orario dalle 14 alle 17. Domenica Live partirà invece alle 17.20 e andrà avanti per circa due ore. Live-Non è la d’Urso è fissato alle 21.10 circa e dovrà vedersela con la fiction di Rai Uno Un passo dal cielo, il talk di Fabio Fazio su Rai 2 e Non è l’Arena di Massimo Giletti su La 7.

Fine delle ferie estive per Barbara d’Urso

“Il momento di tornare al lavoro è sempre più vicino…”, ha scritto Barbara d’Urso su Instagram, più che mai carica per la nuova stagione televisiva, che la vedrà per l’ennesima volta protagonista. Oltre a Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso, nella primavera 2020 la 62enne tornerà al timone della diciassettesima edizione del Grande Fratello.