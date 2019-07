Barbara d’Urso non molla: condurrà di nuovo Domenica Live

Domenica Live sarà condotta ancora una volta da Barbara d’Urso

Barbara d’Urso non molla Domenica Live. Nonostante il nuovo impegno serale con Live-Non è la d’Urso la conduttrice napoletana non abbandonerà lo show domenicale. Di un probabile addio se n’è parlato nei giorni scorsi, dopo che Live-Non è la d’Urso è stato spostato dal mercoledì alla domenica sera. Per molti appare difficile fare due programmi nel corso della stessa giornata ma non per Barbarella, indubbiamente una delle stakanoviste della tv italiana. La verace presentatrice non vuole abbandonare nessuna delle sue creature e così a settembre la ritroveremo alla guida di tre show: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. La d’Urso è stata confermata anche al Grande Fratello, che tornerà però in onda solo nella primavera 2020.

L’annuncio di Barbara d’Urso sul ritorno di Domenica Live

“Amici di Twitter non vi lascio: anche la domenica pomeriggio sarò con voi! E tra un po’ il promo in anteprima! Col cuore!”, ha scritto Barbara d’Urso su Twitter. Dunque Domenica Live tornerà regolarmente su Canale 5 dal prossimo settembre e sarà condotto ancora una volta da Carmelita. Al momento non è chiaro l’orario: lo scorso gennaio il programma è stato dimezzato partendo dalle 17 e non più dalle 14. È probabile che, dati i numerosi impegni di Barbara, l’orario resti lo stesso e non si vada oltre le due ore di messa in onda.

Barbara d’Urso e Domenica Live sfidano Francesca Fialdini

Se l’orario di Domenica Live resterà quello delle 17, Barbara d’Urso si scontrerà ancora una volta con Francesca Fialdini, al timone del nuovo format A ruota libera. Le due si sono già sfidate negli ultimi anni quando la Fialdini conduceva La vita in diretta. Con il nuovo programma cambierà qualcosa?