Barbara d’Urso, Domenica Live si farà? Costanzo spiega la scelta di Pier Silvio Berlusconi

Carta bianca per Barbara d’Urso a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di dare totale libertà alla conduttrice per quanto riguarda Domenica Live. Con la riconferma di Pomeriggio 5, Live-Non è la d’Urso e Grande Fratello alla verace napoletana resta davvero poco tempo per dedicarsi allo show della domenica pomeriggio. Al momento Barbarella non ha ancora preso una decisione in merito ma sembra chiaro che se la d’Urso sceglierà di sospendere il programma nessuno prenderà il suo posto. Come mai una scelta simile? A spiegare le ragioni di tutto ciò è Maurizio Costanzo, che ha definito la collega “insostituibile” per Canale 5.

Perché Barbara d’Urso è insostituibile a Mediaset

“Barbara è uno dei volti più amati di Mediaset e i suoi spazi fanno registrare sempre ascolti da record. La presentatrice napoletana sa il fatto suo ed è giusto che i vertici aziendali lascino a lei il compito di decidere. Ma se dovesse rinunciare alla domenica Berlusconi è stato chiaro: al suo posto qualche film o fiction. Lei è insostituibile“, ha detto Maurizio Costanzo al settimanale Nuovo, dove da anni tiene una rubrica televisiva. Il giornalista non ha potuto non menzionare la sfida vinta di Live-Non è la d’Urso che, dopo l’esordio della scorsa primavera, è stato riconfermato per la prossima stagione televisiva. Cambierà però giorno: dal mercoledì si sposterà alla domenica e questo implicherà fare una scelta ben precisa per quanto riguarda Domenica Live.

Barbara d’Urso: meritato riposo dopo le fatiche lavorative

Dopo un’annata intensa – con ben quattro format condotti contemporaneamente – Barbara d’Urso si sta godendo in queste settimane qualche giorno di meritato riposo. La conduttrice dovrebbe tornare in video a fine agosto, al timone della nuova edizione di Pomeriggio 5. Che quest’anno avrà nuovi rivali: alla guida de La Vita in Diretta di Rai Uno sono arrivati Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Carmelita riuscirà a battere ancora una volta la concorrenza?