Live-Non è la d’Urso torna in tv ma cambia giorno di messa in onda

Live-Non è la d’Urso si farà anche nella prossima stagione televisiva

A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Chi ha rivelato che è confermato per la prossima stagione televisiva il programma Live-Non è la d’Urso. Il format, partito come un esperimento su Canale 5 lo scorso marzo, si è rivelato un grande successo. Con immensa gioia e sorpresa da parte di Barbara d’Urso, che non si aspettava dei risultati così importanti. Ebbene, dopo aver raggiunto tali traguardi l’azienda vuole puntare ancora su questa trasmissione, che ripartirà tra settembre e ottobre. Ma, stando a quello che rivela la rivista diretta da Alfonso Signorini, non andrà più in onda il mercoledì sera bensì la domenica sera. E si scontrerà quindi con due show molto amati e seguiti: Che tempo che fa di Fabio Fazio, che dal prossimo autunno lascerà Rai Uno per Rai Due, e Le Iene su Italia Uno. Carmelita riuscirà a battere di nuovo la concorrenza?

È mistero sul ritorno in tv di Domenica Live

Con il presunto passaggio di Live-Non è la d’Urso alla domenica sera non è chiaro il futuro di Domenica Live. Resterà al pomeriggio con orario ridotto dalle 17.20 alle 18.45 come negli ultimi mesi? Barbara d’Urso potrebbe registrare la puntata con un giorno d’anticipo e andare poi in onda in diretta la sera con l’altro show. Una “tattica” già testata in questo periodo con Pomeriggio 5. Ma non è da escludere la possibilità di vedere un nuovo format alla domenica pomeriggio affidato ad una nuova conduttrice o conduttore.

Barbara d’Urso confermata a Pomeriggio 5 e Grande Fratello

In attesa di saperne di più Barbara d’Urso è già stata confermata alla nuova edizione di Pomeriggio 5 – che dovrebbe tornare tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre – e alla guida del Grande Fratello 17, previsto per la primavera 2020.