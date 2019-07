Barbara d’Urso, il futuro dei suoi programmi. News: dettagli e orari

Barbara d’Urso, il futuro di Domenica Live, Pomeriggio 5, Live – Non è la d’Urso e Grande Fratello. News: dettagli e orari della stagione 2019/2020

Ieri sono stati svelati i nuovi Palinsesti Mediaset. Il numeroso pubblico di Barbara d’Urso può stare tranquillo. Tutti i programmi guidati dalla conduttrice partenopea sono stati confermati su Canale 5. Dunque la rivedremo in sella a Pomeriggio 5, Domenica Live, il Grande Fratello Nip e Live – Non è la D’urso. Durante la presentazione della stagione televisiva 2019/2020 sono stati resi noti anche i dettagli relativi a orari e giorni di messa in onda delle suddette trasmissioni.

“Domenica Live è confermata nel solito orario, ma sarà la d’Urso a decidere se ce la fa o no”

Pomeriggio 5 tornerà nel suo solito orario, vale a dire dal lunedì al venerdì alle ore 17:15-18:45, minuto più, minuto meno. La nuova stagione inizierà ai primi di settembre (la data ufficiale sarà comunicata più avanti). Anche Domenica Live è stata confermata. Al momento è stata pianificata nello stesso orario dello scorso anno, anche se potrebbe subire delle variazioni, come ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, che ha lasciato carta bianca alla d’Urso. “Domenica Live è confermata nel solito orario, ma sarà la d’Urso a decidere se ce la fa o no perché la domenica per noi è la meno rilevante e abbiamo lasciato a lei piena libertà”, ha dichiarato Pier Silvio. Anche in questo caso non c’è ancora una data precisa ma il talk, con ogni probabilità, dovrebbe tornare in onda a metà settembre circa.

Live – Non è la d’Urso torna, ma non abbiamo scelto il giorno”

“Live (Non è la d’Urso, ndr) torna, ma non abbiamo scelto il giorno“, ha detto sempre Pier Silvio Berlusconi che ha poi confermato, come d’altra parte c’è scritto nei palinsesti, che tornerà anche il Grande Fratello Nip: “Il reality tornerà in primavera”. A proposito di ‘Live – Non è la d’Urso’, non è stata quindi confermata l’indiscrezione dei giorni scorsi lanciata da Chi che voleva il talk spostato dal mercoledì alla domenica sera. Anche perché se così fosse, si aprirebbe un interrogativo su dove piazzare Domenica Live.