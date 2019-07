Barbara d’Urso, lo studio di Pomeriggio 5 non esiste più: l’annuncio su Instagram

Pomeriggio 5, studio nuovo in arrivo? Barbara d’Urso rivela cosa sta succedendo

Barbara d’Urso stamattina ha svelato un’importante novità che riguarda Pomeriggio 5. Il suo programma tornerà in autunno con una nuova stagione ed è già tempo di mettersi a lavoro per regalare al pubblico qualcosa di innovativo. Rinnovarsi e rinnovare è importante per ottenere nuovi stimoli, per questo la squadra di Pomeriggio 5 in questo periodo è al lavoro per regalare un nuovo studio a Barbara d’Urso! Sarà stata lei a scegliere come farlo? Oppure si è affidata a una persona di fiducia? Di sicuro adesso il suo pubblico è molto curioso di sapere come sarà il nuovo studio di Pomeriggio 5. Intanto, lei ne ha mostrato lo scheletro su Instagram.

Pomeriggio 5 torna in autunno con un nuovo studio? Barbara d’Urso incuriosisce i fan!

Con delle Instagram stories, la conduttrice ha mostrato lo studio smantellato del suo programma pomeridiano. Non c’è nulla che possa ricondurre allo studio di Pomeriggio 5, ma Barbara stessa nel video ha più o meno ricordato cosa c’era e dove. Per esempio ha inquadrato il backstage in cui gli ospiti aspettano di entrare in studio; oppure il posto in cui c’è, o meglio c’era l’ingresso. Tutto ciò non esiste più: come potete vedere nelle immagini che vi abbiamo allegato in apertura, si vede solo la struttura dello studio e nulla più. Si è fatta aiutare anche da una sua collaboratrice, Sonia, per indicare i posti in cui c’erano prima le varie zone dello studio. Lo studio verrà rinnovato totalmente nello stile, questo è certo!

Barbara d’Urso su Instagram: “Lo studio di Pomeriggio 5 non c’è più”

“Non c’è più lo studio di Pomeriggio 5. Non c’è più”, ha detto la d’Urso nel video. Non poteva mancare la scritta “Schoc”. Dopo aver chiacchierato con la collaboratrice Sonia, Barbara ha terminato le stories su Instagram dicendo: “E adesso, che succederà?”. Eh già, adesso cosa succederà? Rimaniamo in attesa di nuovi video per scoprirlo: di sicuro Barbara mostrerà delle piccole anteprime, magari senza rivelare totalmente il nuovo studio di Pomeriggio 5 per mantenere l’effetto sorpresa nella prima puntata a settembre!