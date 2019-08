Barbara d’Urso dal mare con amore: “Questa è la felicità!”

Barbara d’Urso dal mare con amore. Finalmente un po’ di felicità per la regina di Canale Cinque

Oh! Barbara d’Urso, dopo un bel po’ di tempo, finalmente ha deciso di godersi una bella vacanza. L’amata conduttrice di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso si è recata al mare in compagnia di alcuni suoi amici. Tra di loro c’è anche Filippo Nardi, famoso ex concorrente del Grande Fratello, e grande amico della showgirl. Barbara durante questo bel periodo di relax non pensa a nulla. Com’è giusto che sia i suoi unici impegni sono solamente tuffi in acqua, nuotate in piscina in compagnia di bizzarri salvagenti e abbondanti mangiate in compagnia dei suoi simpaticissimi amici, tra cui Gaetana la pecorella. Diciamoci la verità, dopo una bella stagione televisiva intensa come quella appena passata, la d’Urso una bella vacanza se l’è proprio meritata. Senza contare il fatto che l’anno scorso, durante l’estate 2018 vide il mare pochissime volte dato che era impegnatissima con le riprese della terza stagione della Dottoressa Giò.

“Ah il mare, la vita, il sole!”, le parole di Barbara

Felice, rilassata e saltellante. Così appare la nostra Barbara nel video che ha postato poche ore fa, sul suo profilo Instagram, dove mostra ai suoi follower il mare che le fa da cornice: “Il mare, la vita, il sole, il tramonto! Evviva! La felicità è questa!“.

Barbara d’Urso, una sirena tra le acque capresi

E durante le sue vacanze Barbara, oltre che a rilassarsi, sfoggia un corpo niente male frutto di tutto lo sport che pratica ogni giorno. Proprio alcuni giorni fa, il settimanale Gente ha mostrato ai suoi lettori delle fotografie della d’Urso che le sono state scattate a Capri mentre è intenta a tuffarsi nelle acque cristalline. La famosa conduttrice con i suoi 62 anni mostra un fisico in perfetta forma, tonico e muscoloso al punto giusto. E a coloro che l’hanno accusata di ritoccare le sue fotografie, l’amatissima conduttrice ha risposto con l’ironia che tanto la caratterizza: “Voglio bene anche a voi. E non perdete le speranze, un giorno forse diventerete autorevoli come i siti seri. Col cuore”.