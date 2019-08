Barbara d’Urso scatenata in vacanza: a 62 anni fisico da urlo FOTO

Barbara d’Urso in vacanza a Capri: le foto del suo fisico perfetto

Meritato riposo per Barbara d’Urso. Dopo le fatiche dell’ultima stagione televisiva la conduttrice si sta godendo un po’ di relax e divertimento con gli amici più cari. Il settimanale Gente, nel numero in edicola da venerdì 2 agosto, mostra le foto della presentatrice in barca, al largo di Capri. Barbarella, come potete vedere più in basso, si è scatenata tra tuffi, nuotate e tante risate. Impossibile non notare il fisico perfetto di Carmelita, che lo scorso maggio ha festeggiato i 62 anni. La dottoressa Giò si mantiene in forma con la danza classica, con una serie di integratori naturali e con una corretta alimentazione, come raccontato nel suo libro Quanti anni mi dai.

Barbara d’Urso si rilassa al mare prima di tornare in tv

Barbara d’Urso si sta rilassando al mare prima di tornare di nuovo in televisione. La presentatrice ha rifiutato la proposta di Mediaset di restare in video anche a luglio. L’attrice ha scelto di riposarsi per un paio di mesi prima di tornare carica sul piccolo schermo. Da settembre Barbara tornerà alla guida di tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Non mancherà il Grande Fratello, che partirà solo nella primavera 2020.