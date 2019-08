Barbara d’Urso usa Photoshop? La conduttrice replica con stoccate mirate

Barbara d’Urso usa Photoshop? La conduttrice non ci sta e replica tra ironia e stoccate mirate

Barbara d’Urso, 62 anni e non sentirli. La conduttrice partenopea in forza a Mediaset sembra proprio aver trovato il segreto della giovinezza. Infatti, sia le sue performance professionali, sia quelle in costume sono invidiabili. Innanzi alla telecamera è pressoché inarrestabile – quest’anno ha condotto ben 4 trasmissioni e la prossima stagione replicherà con gli stessi vertiginosi ritmi -. Ed è inarrestabile anche in vacanza dove si concede balletti e risate mozzafiato, mostrando una forma fisica da far invidia alle più giovani. Tuttavia c’è qualcuno che mugugna e che sussurra che in realtà non sia tutta farina del suo sacco. “C’è lo zampino di Photoshop dietro a quel fisico statuario” spifferano le malelingue. La questione è andata di traverso a Barbarella che ha deciso di rispondere per le rime a tale vociferio.

“In bocca al lupo a quei piccoli siti un po’ sf….ti”

Con una serie di Instagram Stories la d’Urso ha messo a tacere coloro che sostengono che dietro alle foto postate sui social ci sia un abbondante uso di Photoshop. Nella fattispecie la conduttrice si è affidata all’arma dell’ironia, prendendo in giro coloro che vedono modifiche laddove non ce ne sono. Dopo aver utilizzato il fioretto è passata alla sciabola. Ha cioè lasciato l’ironia per piazzare stoccate più pesanti: “In bocca al lupo a quei piccoli siti un po’ sf….ti che, avendo bisogno di click, fanno titoloni (mi dicono) sul nulla. Voglio bene anche a voi… e non perdete le speranze… un giorno forse diventerete autorevoli come i siti seri. Col cuore”.

Barbara d’Urso non stop anche nella prossima stagione tv

Piccole polemiche a parte, Barbara d’Urso si gode le vacanze prima di tornare al lavoro. Ad attenderla c’è un’altra stagione televisiva senza respiro. Infatti la ritroveremo impegnata su più fronti, naturalmente sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5. Da settembre dunque rieccola al timone di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. A stagione inoltrata si dedicherà anche al Grande Fratello, la cui messa in onda è prevista per la primavera 2020.