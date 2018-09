Barbara d’Urso, salta l’intervista a Cartabianca: parla la conduttrice

Barbara d’Urso, annullata l’intervista da Bianca Berlinguer a Cartabianca: la scelta Rai e le parole della conduttrice

Barbara d’Urso doveva essere ospite di Bianca Berlinguer nello studio di Cartabianca proprio questa sera, 18 Settembre 2018. All’ultimissimo minuto, l’ospitata è stata annullata per scelta della Rai. A rivelare il tutto è stata la diretta interessata. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha infatti spiegato cosa è accaduto attraverso un lungo messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram. La donna sembrava essere davvero intenzionata a prendere parte al programma in onda su Rai 3. A quanto pare, la presentatrice ha chiarito per filo e per segno quanto le è successo, così da evitare qualsiasi tipo di pettegolezzo e/o fake-news.

Barbara d’Urso ha dichiarato attraverso i social di aver promesso alla collega, amica e giornalista Bianca Berlinguer di presenziare ad una delle puntate di Cartabianca. Dopo la fine del Grande Fratello, la presentatrice avrebbe dovuto essere in studio, ma a causa delle riprese de La Dotteresa Giò non ha potuto parteciparvi. Alla fine, chiedendo anche il consenso al proprio editore e direttore generale, la d’Urso ha ricevuto l’approvazione di cui aveva bisogno per prendere parte alla trasmissione di Rai 3. A poche ore dall’intervista, Barbara ha ricevuto una spiacevole e sicuramente inaspettata telefonata dalla Berlinguer. L’intervista è stata annullata per scelta della Rai stessa.

Su Instagram, Barbara scrive: “Poco fa, alle 12.30, mi ha telefonata Bianca molto dispiaciuta dicendomi che la Rai le ha chiesto di annullare la mia intervista di stasera. Grazie comunque Bianca, sai che mi faccio intervistare da pochi, ma da te sarei venuta!” Chissà a questo punto cosa accadrà nei prossimi giorni. Senza dubbio, questa scelta farà discutere moltissimo.