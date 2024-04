Belen: “Crollo dopo Celebrity Hunted. Cecilia sposa? Pianto molto”

Belen Rodriguez sorride oggi, il momento buio è alle spalle e a breve ci saranno due eventi, uno professionale e uno privato, che la vedranno protagonista. Sul fronte lavorativo tornerà in tv, a distanza di circa un anno. Sarà una delle concorrenti, assieme alla sorella Cecilia, di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, programma visibile su Prime Video e in uscita con le prime tre puntate il 6 maggio (le ultime tre saranno disponibili a partire dalla settimana successiva, il 13 maggio). L’altro evento, quello privato, sono le nozze di Cecilia e Ignazio Moser. I due piccioncini si giureranno amore eterno domenica 30 giugno.

Belen Rodriguez, emozioni e lacrime per il matrimonio della sorella Cecilia

La modella argentina, intervistata da Today, ha rivelato che di recente ha accompagnato ‘Chechu’ a provare il vestito nuziale. L’emozione è stata tantissima, così come le lacrime versate. Lacrime di gioia: “Tanti auguri Cecilia, tieni duro (ironizza). Lei è super emozionata e ti svelo che l’altro giorno siamo stati a fare la prova del suo abito e io ho pianto tantissimo nel vederla, non so come riuscirò a fare la damigella d’onore. Piangeremo tutti al matrimonio, noi siamo una famiglia emotiva”.

Celebrity Hunted e la depressione

Capitolo Celebrty Hunted. Lo show sarà trasmesso a breve, ma è stato girato circa un anno fa, quando cioè Belen stava attraversando il periodo peggiore della sua vita, quello segnato da una profonda depressione. Così sulla scelta di prendere parte al programma:

“È l’unico che avrei fatto, sinceramente. Trovo che sia più di un reality. È fatto talmente bene che in realtà mi sembrava di essere una protagonista di una serie tv e, adesso che le serie tv vanno così di moda, perché non esserne protagonista? Poi una serie d’azione, super avventurosa…”.

Nello show le coppie di vip si ritrovano a dover scappare dai cacciatori di taglie. E nella vita reale Belen è mai fuggita da una situazione scomoda?

“Tante volte avrei dovuto scappare ma non sono mai scappata, perché comunque a livello fisico mi piace esserci per le persone che amo. Tante volte mi è capitato in amicizia e in amore, ma non con la mia famiglia, perché sono veramente tanto fortunata e ho una famiglia dalla quale non sarei mai scappata, per fortuna. Sono sempre rimasta, sono una che rimane, sono una leale. Nella buona e nella cattiva sorte io rimango. Mi trovi sempre lì”.

La Rodriguez ha poi ricordato che quando si è cimentata con la sorella in Celebrity Hunted stava passando il momento peggiore della sua esistenza:

“Non stavo bene, per niente. Era un momento doloroso per me e quindi avevo bisogno di giocare. […] Ci ho messo dell’impegno. Ho dovuto resettare tutto, lasciarlo là e promettermi di portare a giocare un po’ la bambina che è in me, perché ne avevo bisogno. Da questo punto di vista, questo programma mi ha fatto bene. È stata un po’ una terapia, ma dopo c’è stato il crollo. Perché quando sono tornata a casa ho trovato le cose come stavano quindi c’è stato il crollo totale e poi mi sono rialzata, nuovamente”.

La scelta di fermarsi con la tv

In tv manca ormai da un anno. La scorsa estate, complice anche il momento di depressione attraversato, ha deciso di lasciare la conduzione di Tu si que vales (Canale Cinque). Quella de Le Iene (Italia Uno) invece le è stata tolta da Mediaset che le ha preferito la giornalista Veronica Gentili. “Ho deciso di fare una pausa dal lavoro”, ha spiegato la showgirl argentina, aggiungendo che la scelta di fermarsi le è servita per badare a sé e riprendersi sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista fisico: “Ho messo finalmente al primo posto me stessa e lo dovevo anche al mio lavoro perché uno quando non sta bene è giusto che stia a casa a prendersi cura di se stesso – naturalmente se si ha la possibilità di farlo”.