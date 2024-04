Gerry Scotti, spettatore tuona: “Prenditi una pausa”. Replica secca

Tutto pronto per la nuova avventura televisiva di Gerry Scotti che continua ad essere ultra impiegato da Mediaset. A breve verrà mandato in onda il remake de La ruota della fortuna, mitico quiz show del compianto Mike Bongiorno. Sarà proprio Gerry a timonarlo. Un impegno che arriva dopo una stagione fittissima di lavori per il conduttore pavese. Lo si è visto come giurato di Tu si que vales e come presentatore di Io Canto, Caduta Libera, Striscia la Notizia e Lo show dei Record. Scotti piace a tutti, anzi a quasi tutti. Nelle scorse ore, Aldo Vitali, il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, tramite un post Instagram, ha fornito le anticipazioni del nuovo numero del settimanale, disponibile nelle edicole a partire da martedì 30 aprile. Il giornalista ha dedicato la copertina a Gerry. Un utente ha tuonato su quest’ultimo, invitandolo a prendersi una lunga pausa dalla tv. Scotti ha captato il consiglio ed ha replicato in modo fulmineo.

“Si prendesse 10 anni di pausa, come ti distrai un attimo te lo ritrovi in onda”. Così un uomo, nel commentare il fatto che Gerry sarà alla guida de La ruota della fortuna. Il conduttore ha notato il commento non proprio lusinghiero nei suoi confronti ed ha deciso di rispondere in prima persona. “Smetterò quando l’Inter smetterà di vincere gli scudetti”, la replica di Scotti, che ha liquidato la critica con una battuta. Per chi non lo sapesse, il presentatore è tifosissimo del Milan, mentre il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni è interista (infatti nel rendere le anticipazioni del settimanale si è presentato con la maglietta nerazzurra, segno di festeggiamento per la vittoria del Campionato di Serie A del club milanese). Insomma, visto lo strapotere sportivo dell’Inter dell’ultimo periodo, Gerry ha voluto dire al ‘gentile’ utente che non ha alcuna intenzione di ritirarsi a breve. Tiè!

Gerry Scotti una garanzia per Mediaset

Scotti continua a essere un pilastro per Cologno Monzese. Una figura valida per ‘tutte le stagioni’. Non a caso viene impiegato sull’ammiraglia in tutte le fasce di punta, cioè in quella preserale (Caduta Libera e La ruota della fortuna, in onda dal 6 maggio al 2 giugno), nell’access prime time (Striscia la Notizia) e nel prime time (TSQV, Io canto e Lo show dei record). Una sorta di Carlo Conti in salsa Mediaset.