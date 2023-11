La Ruota della Fortuna, la valletta di Scotti sarà un’ex del GF 2023

Ebbene sì, a fare da assistente a Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna ci sarà un’ex gieffina di questa nuova edizione del Grande Fratello. Si tratta di Samira Lui. Secondo quanto riporta DavideMaggio.it, l’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini rivestirà il ruolo che ha portato tanta fortuna a Paola Barale. C’è, intanto, grande attesa per il ritorno del gaming show Mediaset, uno dei programmi più amati degli anni ’90 preserali di Canale 5.

La Ruota della Fortuna tornerà in onda prossimamente, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. Ormai è noto che sarà al timone della trasmissione Gerry Scotti, attualmente impegnato nella conduzione di Io Canto Generation, un altro grande ritorno su Canale 5. Il conduttore succederà così a Enrico Papi e Mike Bongiorno. Al suo fianco avrà Samira Lui, che vestirà appunto il ruolo di valletta nella nuova edizione del game show.

Grande Fratello 2023: il percorso di Samira Lui nella Casa

L’ex gieffina ha vissuto nella Casa di Cinecittà per qualche settimana. Dopo di che, è stata eliminata. Al Grande Fratello 2023 Samira non è riuscita a conquistare il pubblico di Canale 5. Infatti, non appena i telespettatori hanno avuto la possibilità hanno deciso di eliminarla attraverso il televoto. Ora la Lui si ritrova a seguire le puntate in diretta all’interno dello studio di Canale 5, insieme agli altri eliminati di questa edizione.

Nonostante l’esperienza nella Casa di Cinecittà non le abbia permesso di ottenere l’approvazione di milioni di telespettatori, di sicuro il reality show ha portato bene alla showgirl italo-ghanese. Samira è riuscita a entrare, invece, nel cuore di molti dei suoi ex coinquilini. In particolare, aveva instaurato una bellissima amicizia con Anita Olivieri e soprattutto con Giuseppe Garibaldi.

Quest’ultimo è rimasto fortemente affascinato dalla Lui, tanto che anche dopo la sua eliminazione non ha smesso di pensarla. Samira, che si è sempre dichiarata fidanzata nella Casa di Cinecittà, è tornata lì dentro come ospite proprio per mettere a freno le intenzioni di Giuseppe. Così ha messo finalmente un punto all’ipotesi che poteva vederla al fianco di Garibaldi.

Il gieffino calabrese non se n’è rimasto con le mani in mano, anzi si è dato da fare con Beatrice Luzzi, colei con cui Samira ha dovuto affrontare non poche divergenze. E sembra che proprio i problemi che ha avuto con l’attrice, amatissima dal pubblico di Canale 5, hanno portato i telespettatori a procedere con la sua eliminazione.