Barbara d’Urso e Pupo storia: parla Memo Remigi, ex fidanzato di lei

Barbara d’Urso e Pupo sono stati insieme? Parla Memo Remigi, ex fidanzato della conduttrice

Continua a tenere banco la presunta storia d’amore tra Pupo e Barbara d’Urso. I due sono stati insieme: sì o no? A parlare della vicenda è ora Memo Remigi, il noto artista con cui Barbarella ha avuto una lunga relazione tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. Memo ha rilasciato una interessante intervista al settimanale Di Più, nel numero in edicola da martedì 10 marzo. Remigi oggi ha 81 anni e ha amato la d’Urso per quattro anni: un legame importante, come ribadito più volte dalla padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Un legame nato quando lui era già un cantante e un conduttore televisivo molto popolare mentre lei era agli inizi della sua carriera sul piccolo schermo. All’epoca la loro liaison faceva scalpore per via della differenza d’età: Barbara era più giovane di ben 19 anni. “Al tempo in cui Pupo dice di aver avuto una storia con Barbara, lei era la mia donna. E sono certo che Barbara non mi ha mai tradito. O, meglio, non mi sono accorto di alcun tradimento da parte sua, anche se, ovviamente, non posso escluderlo”, ha detto Remigi.

Cosa ha detto Memo Remigi sulla presunta relazione tra Barbara e Pupo

“In quegli anni lei stava con me. E se ora si dice che allo stesso tempo abbia vissuto un flirt con Pupo, io non mi accorsi mai di nulla”, ha dichiarato Memo Remigi alla rivista edita da Cairo Editore. “Io non so chi dice la verità tra Pupo e la d’Urso. Non posso nemmeno chiederlo direttamente a lei perché non abbiamo più nessun rapporto. Di certo i corteggiatori non le sono mai mancati e dopo la fine della nostra relazione è stata legata a Vasco Rossi e Miguel Bosè…”, ha aggiunto. “Pupo si vanta sempre di avere una moglie e una compagna contemporaneamente, si vanta di aver perso milioni con il gioco d’azzardo… se anche avesse avuto una storia d’amore con Barbara, non dovrebbe metterla in piazza a distanza di anni, non è affatto da gentiluomini”, ha sottolineato Remigi.

Riepilogo della presunta storia d’amore tra Barbara d’Urso e Pupo

Il presunto legame tra Barbara d’Urso e Pupo è venuto a galla nel 2010 quando il cantante ha confidato che uno dei suoi brani più celebri – La storia di noi due, video in basso – è autobiografico e parla della conduttrice Mediaset. La d’Urso si è subito infuriata e ha portato addirittura Enzo Ghinazzi in tribunale. Perdendo però la causa: il giudice ha infatti stabilito che con la sua rivelazione Pupo non ha diffamato la presentatrice ma ne ha parlato come una musa che ha ispirato la sua arte. Di recente Pupo ha riaperto l’argomento al Grande Fratello Vip, ma la d’Urso ha di nuovo smentito, alquanto seccata nel farlo.

La storia d’amore tra Barbara d’Urso e Memo Remigi

“Avevo 18 anni, ero piccola. Lui era bellissimo. Andava a ruba e io lo amavo”, ha raccontato tempo fa Barbara d’Urso a proposito del suo rapporto con Memo Remigi. Quest’ultimo è un cantante diventato famoso negli Anni Sessanta. Tra le sue canzoni più famose: Innamorati a Milano, Lo so che è amore, Un ragazzo una ragazza. È sposato e ha un figlio, Stefano Remigi, di professione regista. Quest’ultimo ha divorziato di recente dall’attrice Francesca Cavallin.