Barbara d’Urso, flirt con Pupo? “Adesso basta”, pungente replica

Pomeriggio 5, Pupo torna a parlare del presunto flirt con Barbara d’Urso ma lei non ci sta

Barbara d’Urso ha replicato a ciò che è successo ieri sera al Gf Vip 4. Pupo e Alfonso Signorini hanno infatti tirato in ballo il presunto flirt del cantante con la conduttrice, ma lei continua a negare. A Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, Barbara ha infatti spiegato di aver appreso stamattina di ciò che è successo e del fatto che ancora una volta siti e giornali hanno riportato per l’ennesima volta le dichiarazioni sulla presunta storia tra Pupo e Barbara d’Urso. Non ha fatto il nome del cantante, ma il riferimento era palese. “Una presunta storia con un ragazzo, un piccolo uomo. Piccolo d’età, perché penso sia più piccolo di me. Ancora dopo anni continua a raccontare di un’ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa”, così ha esordito chiedendo la camera su di lei.

Barbara d’Urso replica a Pupo sul flirt e fa dei chiarimenti sulla querela

Barbara quindi ha poi fatto un chiarimento in merito alla querela a Pupo: “Io in questi anni ci ho riso, non ho mai replicato. Qualche anno fa io ho fatto una querela tengo a precisare perché lui aveva detto che io invecchiando ero diventata brutta, grassa e vecchia come un calciatore. Ho fatto una querela, l’ho persa perché il giudice ha detto che non era diffamazione, ma è acqua passata”. Fatta questa premessa, adesso pare che Barbara sia stanca di sentir Pupo affermare di aver avuto un flirt con lei. E così ha aggiunto: “Io voglio parlare a questo cantautore famosissimo, famoso in tutto il mondo per le canzoni meravigliose che ha scritto. […] Allora, basta dichiarare di una presunta storia con me, no?”.

Barbara d’Urso e Pupo sono stati insieme, sì o no? “Adesso basta”

Va detto che a fare il nome della d’Urso è stato Signorini, non Pupo. Ma il danno è stato fatto, così Barbara ha invitato l’opinionista del Gf Vip a evitare in futuro: “Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Signorini e soprattutto per la prossima canzone meravigliosa che scriverai. Perché sei un gran cantautore e anche un grande conduttore, ti ricordi? Ti presi io alla Fattoria. Adesso basta, ok? E amici come prima”. La conduttrice è stata anche piuttosto pungente, come avete letto!