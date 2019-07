Francesca Cavallin è single: “Credevo molto in quel matrimonio”

Francesca Cavallin non è più sposata con il marito, il regista Stefano Remigi

Francesca Cavallin è di nuovo single. La popolare attrice non è più sposata con il regista Stefano Remigi, figlio del cantante Memo. Ad annunciarlo la stessa interprete di Un medico in famiglia e tante altre serie di successo in un’intervista concessa al settimanale Grazia. Il matrimonio tra la Cavallin e Remigi è finito più di due anni fa ed è stato per entrambi una grande sconfitta. La stessa Francesca ha ammesso di credere molto in quel rapporto e che è stato doloroso andare avanti. Ma a dare la giusta forza e vitalità alla 43enne ci hanno pensato i figli Leonardo e Jacopo, che oggi hanno 12 e 4 anni.

Francesca Cavallin parla della fine del suo matrimonio

“Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio. È stato pesante accettarne la fine e c’è stato un momento in cui ho pensato: “Non ce la faccio, non riesco, non ho la forza”. Poi vedi i tuoi figli, li guardi e trovi dentro di te una spinta straordinaria”, ha confidato Francesca Cavallin alla rivista edita da Mondadori. “Impari cose che prima non sapevi fare, anche nella gestione della casa. Adesso è tutto sulle mie spalle. E il mio obiettivo è quello di essere completamente indipendente”, ha aggiunto.

Francesca Cavallin oggi è una mamma single di due figli

Oggi Francesca Cavallin è single e non è in cerca di un nuovo amore. “Ho acquistato maggiore consapevolezza. E mi godo questo momento. C’è solo un rischio: irrigidirsi in una autarchia sentimentale che non permetta più a nessuno di entrare”, ha chiarito l’attrice, che da adolescente ha sofferto di disturbi alimentari.