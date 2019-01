Francesca Cavallin tra anoressia e bulimia: “L’amore mi ha salvato”

A Vieni da me Francesca Cavallin racconta la sua lotta contro anoressia e bulimia

Ospite di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo su Rai 1, Francesca Cavallin ha raccontato delle sue battaglie contro anoressia e bulimia. È successo quando era una ragazzina in cerca della sua identità e con più di qualche problema col suo corpo in trasformazione. “Ho sfiorato l’anoressia e per molto tempo ho sofferto di bulimia. Un po’ perché non mi riconoscevo, mi vedevo troppo diversa dalle altre ragazze. Ho sempre avuto un fisico molto androgino. In più vedevo le top model dell’epoca e facevo fatica a raggiungere quell’ideale di bellezza”, ha ammesso l’attrice televisiva. “Sono malattie insidiose, che portano a provare vergogna. Anche se con l’anoressia è più difficile perché si vede di più rispetto alla bulimia”, ha puntualizzato la Cavallin.

Francesca Cavallin: “Da queste malattie si può uscire”

“Da queste situazioni si può uscire grazie all’amore, all’aiuto di qualcuno. Io avevo una visione di me stessa distorta. Per fortuna ho avuto la mia famiglia vicino”, ha spiegato Francesca Cavallin. “Ho sempre avuto un grande dialogo con mia madre, che mi ha aiutato”, ha sottolineato l’interprete di tante fiction Rai. Non solo i famigliari: all’epoca è stato determinante per Francesca pure l’incontro con un ragazzo. “È stato il mio primo fidanzato. Era uno sportivo, un tennista. Una persona molto solare, pieno di voglia di vivere, che mi ha dato grande forza. Mi ha fatto sentire più rilassata nei confronti della vita”, ha ammesso la Cavallin.

Francesca Cavallin oggi: mamma di due figli

Francesca Cavallin è sposata con il regista Stefano Remigi, figlio del noto cantante e conduttore Memo Remigi. La coppia ha due figli: Leonardo e Jacopo, che oggi hanno 12 e 4 anni. Remigi junior ha altri due figli avuti da un precedente matrimonio.