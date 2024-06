Barbara D’Urso: nuova proposta televisiva che lascia perplessi

Da quando lo scorso anno in questo periodo è stata praticamente cacciata da Mediaset, Barbara D’Urso vaga senza meta. Dopo l’intervista a Domenica In che ha sancito il suo ritorno in Rai, non si sono più avute notizie concrete circa il suo futuro televisivo. La conduttrice allora si è anche reinventata content creator, puntando sul social dei giovani TikTok. Nel frattempo però, qualche settimana fa era uscita la stramba notizia che vede “Carmelita” come presentatrice della festa del Trapani Calcio. Ora, arriva un’altra news correlata, se vogliamo ancora più surreale.

Le incertezze sui progetti futuri della D’Urso sono numerose. Anzi, a dirla tutta, sono l’unico elemento noto attualmente. Nonostante sia una conduttrice di successo, che a Mediaset ha regalato negli anni record di ascolti, Barbara dopo lo “sfratto” del Biscione sembra faticare per trovare un suo posto in tv.

Inizialmente, quando si era raccontata in una lunga intervista a Mara Venier, si pensava che l’ex presentatrice di Pomeriggio Cinque fosse pronta a firmare un contratto con la Rai. Poi invece, tutto era stato smentito dall’A.D. Roberto Sergio. Successivamente, addirittura, si era pensato al suo sbarco sul Nove, sulla scia di Fazio e Amadeus. Anche questo rumor però, non ha trovato conferma.

Il suo stesso manager non ha esitato nell’affermare che il futuro professionale di Barbara si trova in una condizione complicata. Attualmente, dunque, si brancola nel buio, attenendo di avere qualche news. Magari le presentazione dei palinsesti autunnali delle varie reti – che si terranno nelle prossime settimane – potrebbero riservare qualche sorpresa sulla questione.

Nel frattempo, un po’ in sordina, giorni fa su X era spuntata una locandina che vedeva la D’Urso alla conduzione di un evento provinciale, ovvero la festa della squadra del Trapani Calcio, del prossimo 13 giugno. Con lei, Francesco Facchinetti ed Elettra Lamborghini. La notizia era stata diffusa da Giuseppe Candela.

La proposta televisiva “indecente”

Ora, sempre lo stesso giornalista, e sempre su Twitter, ha fatto notare che il patron del Trapani ha continuato a parlare di “Carmelita”. Durante una sua intervista infatti, Valerio Antonini ha svelato di star corteggiando la D’Urso per averla per un progetto futuro nella rete di sua proprietà: TeleSud.

Non solo la conduzione della festa, il patron del Trapani corteggia Barbara D’Urso anche per TeleSud, tv di sua proprietà. https://t.co/9rbhqTj8Au pic.twitter.com/aDax1NCf7h — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 11, 2024

I due, a detta di Antonini, sarebbero in contatto per discutere la presenza di “Barbarella” nei palinsesti della rete locale. Certo, la notizia lascia sicuramente perplessi. Se è vero che TeleSud è una realtà importante all’interno del suo territorio di riferimento infatti, è ancor più vero che vedere una professionista come Barbara D’Urso su un’emittente televisiva del tutto secondaria, sarebbe una sconfitta per lei e per il suo management.